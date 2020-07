Agenda Centeret: Bioplast ikke meget bedre end almindelig plast

Hvilken plast er bedst for miljøet? Det kan være lidt af en jungle, siger Signe Landon Foto: Agenda Center Albertslund

Det lokale Agenda Center får en del spørgsmål om fordele og ulemper ved at bruge bioplast. Fordelene er ikke store, konkluderer centreret

Albertslund Posten - 15. juli 2020 kl. 08:55 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal vi bruge bioplast i stedet for almindelig plast? Er det bedre for miljøet? Det spørgsmål får Agenda Centeret ofte.

Signe Landon giver svaret her:

”I det seneste årti har plast, fået et dårligt image ikke mindst pga. al den plastikforurening, der er i verden i dag, men også fordi plast produceres af olie. Plast er dog også et materiale med nogle helt fantastiske egenskaber, vi som moderne mennesker, meget nødigt vil undvære”, siger Signe Landon fra Agenda Centeret.

”For at mindske miljøbelastningen fra plast, er der blevet udviklet på at gøre plast nedbrydeligt og på at producere det af planter. Disse nye typer plast kaldes bioplast, hvilket lyder godt og bæredygtigt. Men med så meget andet, er der med bioplast også både fordele og ulemper, som er vigtige at holde sig for øje”.

Tvetydigt svar Hvilken type plast er så bedst for klima og miljø? I Agenda Centeret giver de et lidt tvetydigt svar. Signe Landon forklarer det således:

”Hvis man kigger på klimaet, er der en klimagevinst ved at bruge biobaseret plast, altså plast der er produceret af planter, fordi der udledes mindre CO2 ved produktionen. Der er dog også en ulempe ved biobaseret plast, idet der i produktionen bruges landbrugsjord, som tager jord fra fødevareproduktionen, og i værste fald kan betyde at regnskov ryddes. I stedet for stivelse fra sukkerrør og majs, vil det derfor være meget bedre at bruge de dele af planterne og andre restmaterialer fra landbruget, man ikke kan spise. Desværre er det bare ikke økonomisk rentabelt endnu”.

Plast i naturen ”Kigger vi på problemerne med mikroplast i naturen, er der desværre ingen gevinst at hente ved at bruge bioplast. I naturen er bioplast lige så skadelig som almindelig plast. Ikke engang den bionedbrydelige plast, altså den type plast, der under de rette omstændigheder, kan komposteres, er bedre, fordi plasten for at kompostere, skal have højere temperaturer, end man finder i den danske natur. F.eks. fandt vi jo også ud af, at der ikke er nogen ide i at bruge en bionedbrydelig grøn pose til vores madaffald i Albertslund, da vores affaldssystem ikke er tilrettelagt med henblik på varmekompostering”.

Brug mindre plast ”Alt i alt er fordelene ved bioplast ikke store, og derfor skal vi i højere grad fokusere på, at bruge mindre plast og på at genbruge og genanvende mest muligt. F.eks. ved at vi som borgere skal blive bedre til at sortere mere plast ud af restaffaldet og over i plastcontaineren, og at virksomheder skal producere mere emballage af høj kvalitet, der kan rengøres og påfyldes med nye varer”, lyder de konkluderende ord fra Agenda Centeret.