I "et hul i hækken" kan afklippet rives sammen og gøre gavn.

Send til din ven. X Artiklen: Agenda Center: Brug coronatiden til at afskaffe haveaffaldet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Agenda Center: Brug coronatiden til at afskaffe haveaffaldet

Povl Markussen fra Agenda Centeret mener, at havefolket med fordel kan tænke radikalt anderledes lige nu, hvor man ikke kan komme af med sit haveaffald

Albertslund Posten - 26. marts 2020 kl. 06:03 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Disse coronatider, hvor genbrugspladsen er lukket, så det er vanskeligere at komme af med sit haveaffald, er en god anledning til at tænke nyt. Radikalt nyt.

Det mener Povl Markussen, Agenda Center Albertslund.

Han kommer med det her forslag:

"I stedet for at bøvle med at komme af med haveaffaldet, hvorfor så ikke bare afskaffe det!?

Hvorfor ikke bruge anledningen til at se på haven og naturen med nye øjne. I naturen er der ikke affald. Der er kredsløb. Det levende dør, og det døde er grundlaget for nyt liv. Hvorfor ikke bruge den logik og det kredsløb i vores haver? "Haveaffald" er ikke affald, det er en livgivende ressource, der skal tilbage til jorden i haven, hvor det kommer fra. Det er den grundlæggende ingrediens i naturens kredsløb.

Når vi i stigende grad og med god grund er bekymrede for, hvor biodiversitetskrisen og klimaforandringerne vil føre os hen, så er det jo med baggrund i, at vi gør det forkerte. Det er fordi, vi gør det forkerte, at kriserne opstår. Vi skal med andre ord til at gøre det rigtige. Det gælder også i forhold til "haveaffald". Vi skal indrette vores haver, så "haveaffaldet" blive i haven, nedbrydes og omsættes til næringsstoffer og nyt liv i naturens kredsløb.

Afklippet græs, gamle blade, visne toppe, små kviste og større grene er alt sammen brændstof i naturens kredsløb. Fjerner vi det, svækker vi livsbetingelserne og kredsløbet i haven. Vi tager så at sige maden ud af munden på havens nedbrydere, der leverer det, alle de andre skal bruge for at bygge op - igen. Og det forunderlige er, at jo mere nedbrydning og opbygning vi har i haven, jo mere robust er den. Jo bedre klarer den sig selv. Den bliver mindre sårbar overfor angreb fra uønskede svampe og skadedyr, fordi den ikke er udsultet og svækket, men tværtimod sund og stærk til at stå imod. Du får ganske enkelt en mere robust have, hvor livet forlyster sig, og som ikke skal hjælpes med kunstgødning og gift eller andre unaturlige tiltag.

Et godt lag mere eller mindre omsat "haveaffald" rummer også en masse CO2, der er trukket ud af atmosfæren. Der kan gå hundreder af år, inden det er helt omsat, og i alle årene vil materialet holde på CO2'en. Alt i alt handler det derfor om at opbygge det levende lag i haven, i stedet for at udsulte det, ved at køre "haveaffaldet" væk læs for læs. Samtidig, når det nu får lov til at blive liggende i haven, holder det også rigtig godt på vandet, så vandkanden kan få lov til at overvintre i skuret sommeren over.

Håndter derfor (noget af) din bekymring for klimaet og biodiversiteten, ved at indrette din have med rum eller hjørner og huller, hvor dit "haveaffald" kan blive nedbrudt naturligt. Riv de visne blade ud i bedene, så er der god mad og en dejlig dyne til ormene og alle de andre. Spred græsset i køkkenhaven, komposter det eller lad det ligge, når du klipper. Hav et hjørne til kviste, grene og afklip fra hækken. Skær stammer op, så de kan ligge dekorativt og til gavn i mange år. Og sørg i det hele taget for, at så lidt som muligt forlader din have. De fleste kan sagtens håndtere 90 % af "haveaffaldet" i egne have. Og du har vel en have, fordi du gerne vil nyde den? Så skal du ikke gøre, hvad du kan, for at udsulte og forarme den! Gør i stedet plads til kredsløbet. Arbejd med naturen, ikke imod den. Det kan i øvrigt også være godt for dovenskaben. Du slipper i hvert fald for bøvlet med at bundte og pakke og bortskaffe alt dit "haveaffald".

Brug Coronakrisen, når du alligevel går derhjemme, til at gentænke din have og afskaf haveaffaldet."