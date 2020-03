Volumenstudie til startredegørelse, Holscher Nordberg Arkitekter Foto: AG Gruppen

Aftale på plads: 200 nye boliger på vej i Hersted Industripark

Alma Property Partners og AG Gruppen indgår aftale om køb af grund til opførelse af godt 200 boliger i Abertsund tæt ved den kommende letbanestation Glostrup Nord.

Albertslund Posten - 18. marts 2020 kl. 11:36 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alma Property Partners og AG Gruppen har netop indgået aftale om køb af grund til opførelse af godt 200 boliger lige ved den kommende Glostrup Nord Stationsplads i Albertslund. Starteredegørelsen for området er udarbejdet af Holscher Nordberg Arkitekter og er netop nu i behandling hos Albertslund Kommune.

Det oplyser AG Gruppen i en pressemeddelelse.

Grunden er købt i et Joint Venture mellem AG Gruppen og den nordiske ejendomsfond Alma Property Partners, som i 2019 åbnede kontor i København.

”AG Gruppen har de seneste år udviklet flere stærke partnerskaber i branchen, og vi forventer os meget af det nye samarbejde med Alma Property Partners. Samarbejdet har fra dag ét været 100% transparent og med vores gode kemi, professionalisme og fælles arbejdstilgang, er jeg sikker på at vi vil levere et stærkt nyt boligprojekt i Albertslund”, udtaler AG Gruppens adm. direktør Robin Feddern i pressemeddelelsen.

Store ambitioner Borgmester Steen Christiansen glæder sig meget over Alma Property Partners og AG Gruppens engagement i området. Han udtaler i pressemeddelelsen:

”Vi har store ambitioner for udviklingen af Hersted, hvor vi ønsker at skabe en ny værdibaseret bydel, der viser, hvordan FN’s verdensmål og et stærkt samarbejde mellem grundejere, virksomheder, uddannelser og borgere kan sætte ekstra skub i den grønne omstilling og byens udvikling. Alma Property Partners og AG Gruppens projekt ser meget spændende ud, og vi glæder os meget til at se det ført ud i livet.”

Første projekt i Danmark Det er Alma Property Partners første projekt i Danmark efter selskabets åbning i landet sidste år, og landechef Hüseyin Meric glæder sig over den nye aftale.

”Vi ser et stadig større behov for nye, kvalitetsboliger udenfor København, og strækningen langs den nye letbane er derfor et oplagt fokusområde for os. Beliggenheden er ideel; lige ved Glostrup Nord Stationsplads og med kort afstand til store grønne naturområder. Vi glæder os til at være med til at udvikle området til en ny mangfoldig bydel, hvor der er godt at bo for alle aldersgrupper – og til samarbejdet med AG Gruppen, som er en god og kompetent samarbejdspartner med mange års erfaring med by- og projektudvikling i hele landet”.

Alma Property Partners blev grundlagt i 2014 af en gruppe senior ejendomsfolk fra det nordiske ejendomsmarked og har i dag kontorer i Helsinki, København og Stockholm. AG Gruppen er en privatejet, full-service ejendomsudvikler og totalentreprenør stiftet i 1986.