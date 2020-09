Send til din ven. X Artiklen: Advokat-undersøgelse: Skarp kritik af kommune for sag om dødsfald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Advokat-undersøgelse: Skarp kritik af kommune for sag om dødsfald

Flere tiltag skal nu rette op på indsatsen, har kommunalbestyrelsen besluttet på et ekstraordinært møde. Familien har fået en undskyldning fra kommunen

Albertslund Posten - 04. september 2020 kl. 10:50 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ovenpå en borgers død på Albertshøj i starten af januar 2019 rettede de efterladte kritik af Albertslund Kommune omkring sagsforløbet.

I efteråret 2019 blev det besluttet af kommunalbestyrelsen, at en ekstern advokatundersøgelse skulle gennemgå forløbet. Advokatfirmaet Elmann har nu gennemgået sagsforløbet, og undersøgelsens resultat påpeger fejl af forskellig karakter i forløbet.

"Albertslund Kommune har på den baggrund holdt møde med familien, hvor resultatet af undersøgelsen er blevet gennemgået. På mødet har kommunen undskyldt for forløbet overfor familien og redegjort for, hvilke tiltag der sættes i værk for at rette op på de fejl, advokatundersøgelsen peger på", lyder det i en pressemeddelelse fra Albertslund Kommune.

Undskyld til familien Om konklusionerne i undersøgelsen lyder det videre i en udtalelse fra kommunen:

"Det kan ikke afvises, at borgerens liv kunne være reddet, hvis der havde været fuld overvågning på ham, og overvågeren havde fulgt ham ud på terrassen, hvor han gik ud for at ryge den nat, hvor han afgik ved døden. Borgeren døde ikke af kulde eller af skader efter faldet viser undersøgelsen. Albertslund Kommune er rigtig ked af sagens forløb og har undskyldt over for familien, at et svigt fra kommunens side kan have medvirket til borgerens død", lyder det, og der tilføjes:

" Der er blevet begået væsentlige sagsbehandlingsfejl i borgerens sag undervejs i forløbet. Borgeren er blandt andet ikke blevet tilstrækkeligt partshørt inden der blev truffet afgørelse om visitation til nye tilbud, og der er ikke meddelt borgeren skriftlige afgørelser. Der blev forelagt et forældet oplysningsgrundlag om borgeren til det sidste botilbud, hvilket har været medvirkende til, at det sidste botilbud fejlagtigt vurderede at borgeren lå inden for deres målgruppe. Det reelle billede af borgeren stemte således ikke overens med de skriftlige akter kommunen besad."

Nærmere om baggrunden for den tragiske hændelse lyder det fra Albertslund Kommune:

" Borgeren er over en periode i 2018 blevet tiltagende syg. Det er ikke i tilstrækkelig grad blevet dokumenteret i hans sag, ligesom overleveringen fra borgerens botilbud Huset til rehabiliteringsafdelingen ikke har været grundig nok. Der er uenighed om, hvad der er sagt og gjort. Dertil kommer, at væsentlige oplysninger om borgerens medicinering og mulige bivirkninger heraf ikke ses at have indgået tilstrækkeligt i personalet på rehabiliteringsenhedens håndtering af borgeren. Vi må derfor konstatere, at Albertslund Kommune ikke har dokumenteret det præcise hændelsesforløb godt nok. For så vidt angår forholdene omkring borgerens medicinering er det blevet besluttet at anmode Styrelsens for patientsikkerhed om at undersøge dette nærmere."

Erkender fejl Flere fejl erkendes fra kommunens side:

" Der har ikke været klare linjer i ansvarsfordelingen mellem de to afdelinger i Albertslund Kommune, som har haft ansvaret for den pågældende borger. Det har ført til, at den afdeling, som skulle modtage ham ikke i tilstrækkeligt omfang har haft et tilstrækkeligt grundlag dels at modtage borgeren på, dels at behandle borgeren på.

Det er en ulykkelig sag. Flytningen af borgeren til kommunens rehabiliteringsafdeling sker akut, da det hidtidige botilbud med kort varsel op til julen i 2018 meddeler, at de ikke kan rumme borgeren længere. Det er svært at finde et rigtigt tilbud med så kort varsel. Derfor bliver det en midlertidig løsning på kommunens rehabiliteringsafdeling, som ikke er specialiseret i borgere med de problematikker, som borgeren havde. Borgeren var i bedring i den første uge på rehabiliteringen. Det var årsagen til, at hans individuelle overvågning blev fjernet. Da borgeren efter den første uge får det tiltagende dårligere skulle der have været truffet en ny beslutning om fast overvågning. Det skete ikke.

I forløbet orienteres kommunalbestyrelsen for lidt - og kun mundtligt - umiddelbart efter dødsfaldet. Det følges op senere, men på et ikke fyldestgørende niveau. I hvert fald set i forhold til den viden, vi nu har ovenpå den grundige advokatundersøgelse."

Flere nye tiltag Med baggrund i advokatundersøgelsens kritik, fører sagen til følgende tiltag i Albertslund Kommune:

Klar ansvarsfordeling mellem afdelinger i komplekse sager, hvor mere end en afdeling er involveret.

Fortsætte igangværende arbejde med god forvaltningsskik herunder særlig fokus på journal/dokumentationspligt.

I aftaler med botilbud skal indskrives klar procedure ved omvisitering.

Ny skriftlig instruks for aften- og nattevagt på Albertshøj Plejecenter, og ny procedure for overlevering af oplysninger i forbindelse med indflytning på rehabiliteringsafdelingen er udarbejdet.

Albertslund Kommune retter henvendelse til styrelsen for patientsikkerhed omkring sagen og beder om deres stillingtagen til afklaring af yderligere uafklarede forhold vedrørende borgerens medicinering og effekterne heraf.

Lysforholdene på tagterrassen på Albertshøj forbedres.

Ansættelsesretlige tiltag over for flere af de involverede ledere og medarbejdere.