Huset på Alberts Vænge, der er udpeget til at være AMCs nye tilholdssted. Det anvendes i dag til andre kommunale formål. Foto: fdue.

AMC skal flytte: Alt peger på Alberts Vænge

Klubben ser ud til at få en ny, midlertidig adresse, hvor der også bliver etableret værksteds-faciliteter

Albertslund Posten - 18. juni 2021 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Der er nye tider på vej for Albertslund Motorsportscenter (AMC). En køreplan er nu ved at blive lagt for klubbens flytning, efter dens nuværende placering i Hyldager Bakker blev besluttet lukket i februar.

Den permanente, fremtidige løsning er endnu ikke fundet. Men på sit møde i denne uge besluttede Miljø- og Byudvalget at gå videre med en plan om en midlertidig genhusning af klublokalerne.

Samtidig åbnes der nu for at de unge kan køre motocross på en bane i Hedeland.

Der var på mødet enighed om en midlertidig placering af klubben i Alberts Vænge, fra november 2021 og frem til der besluttes en endelig placering af et nyt tilbud.

Samtidig var der også enighed om at der skal etableres værksteds-faciliteter på stedet, i form af lyddæmpende containere.

Der blev ikke truffet en endelig beslutning, men sagen blev i enighed sendt videre til kommunalbestyrelsen.

Det oplyser Leif Pedersen (SF), formand for Miljø- og Byudvalget, efter forvaltningen havde fremlagt flere mulige scenarier.

En gang om ugen "Det er den bedste idé, som vi nu går videre med. Det tager vi med, det er jo det muliges kunst", siger han.

Han glæder sig over, at der samtidig tegner sig en mulighed for at de unge kan køre på baner i Hedeland.

Forvaltningen har fået en positiv tilbagemelding fra Høje-Taastrup Kommune om at AMC kan benytte baner i Hedeland. Det vil dog udelukkende være motocrossbaner, da nabokommunen ikke råder over baner til gokart.

Det betyder, at AMC kan benytter deres bane til motocross én gang ugentligt - enten onsdag eller fredag i tidsrummet klokken 15-20. Hvor det vil være muligt for AMC at have 15 kørere med per gang. Der bliver også mulighed for at indgå en supplerende aftale om banelån på lørdage i forbindelse med træning op til løb, fremgår det af forvaltningens indstilling.

Stadig uvist Hvad der skal ske fremover med AMC, når den midlertidige ordning på Alberts Vænge ophører, er stadig uvist.

"Det er noget vi stadig undersøger", siger Leif Pedersen.

På kommunalbestyrelsens møde i februar blev det besluttet, at det nye tilbud skal indeholde Esport, Mountainbike, "samt fokus på håndværksfag, hvor tilbuddet kan samarbejde med AUC, folkeskolerne, og virksomhederne i Albertslund", som det fremgik.

Der blev nedsat en AMC-arbejdsgruppe med bred repræsentation, der indtil nu har holdt tre møder. Det forventes, at der vil gå 2-3 år før et nyt, permanent klubtilbud vil kunne være på plads.

Beslutningen om lukningen af AMC, der blev truffet i februar, kom efter tre års politisk tovtrækkeri, hvor AMC svævede i uvished. I juni 2020 lød det fra et stort flertal af partier, at man ville arbejde for at klubben kunne blive i Hyldager Bakker, ved at rette ny henvendelse til Erhvervsstyrelsen. Et svar fra styrelsen i december 2020 blev tolket forskelligt af politikerne, men et flertal vurderede at det var et endeligt nej til muligheden, og det førte frem til beslutningen om at flytte AMC væk fra Hyldager Bakker.

Kommunalbestyrelsen holder møde torsdag 24. juni, hvor den endelige beslutning træffes.