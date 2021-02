Giv os 3-5 år mere, lyder opfordringen fra Søren Pedersen, formand for bestyrelsen i AMC. Foto: Arkivfoto: fdue.

Send til din ven. X Artiklen: AMC om forslag: "Bedst at finde et sted i Høje-Taastrup" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

AMC om forslag: "Bedst at finde et sted i Høje-Taastrup"

Giv os 3-5 år mere, lyder det fra formanden for bestyrelsen i motorsportsklub. Udvalg har sendt sagen videre uden indstilling

Albertslund Posten - 05. februar 2021 kl. 09:45 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

I Albertslund Motorsports Center (AMC) har man også set forslagene fra administrationen om klubbens fremtid igennem. Som omtalt på sn.dk/albertslund holdt to udvalg - Miljø- og Byudvalget og Børne- og Skoleudvalget - et ekstraordinært fællesmøde torsdag, kun med AMC på dagsorden, og her fik man forelagt fem forslag fra administrationen.

Spørger man Søren Pedersen, formand for bestyrelsen i AMC, er han ikke i tvivl om hvilket af de fem forslag han foretrækker.

"Jeg synes man skal give os 3-5 år mere, hvor vi får dispensation til at køre på benzin. Så kan man bruge tiden på at finde et nyt sted", siger Søren Pedersen.

Han peger på en placering i Høje-Taastrup:

"Det vil være muligt for de unge at komme dertil med offentlig transport, eller de kan nemt køres dertil."

Hvorfor forslag 2? Som omtalt lyder de fem forslag som følger:

0: Forvaltningen udarbejder forslag til ny lokalplan med henblik på, at AMC bliver liggende permanent.

1: AMC bliver liggende midlertidigt, tre til fem år.

2: AMC med klub, værksted og baner flyttes til Hyldagergrunden.

3: AMC med klub og værksted (uden baner) flyttes til et nyt sted i Albertslund.

4: AMC åbner som helt nyt tilbud et andet sted i Albertslund.

Forslag 2 vækker undren i AMC:

"Jeg kan slet ikke forstå, at man overhovedet kommer op med det scenarie", siger Søren Pedersen.

Uden indstilling De to udvalg, der holdt møde torsdag, har sendt sagen videre til Økonomiudvalget, der holder et ekstraordinært møde tirsdag, før mødet i kommunalbestyrelsen.

Sagen er sendt videre uden en indstilling fra de to udvalg, forklarer Leif Pedersen (SF), formand for Miljø- og Byudvalget.

Adspurgt om hvorfor de to udvalg holdt et ekstraordinært møde uden at tage stilling til sagen, siger han:

"Vi ville have mulighed for at drøfte og få svar på nogle spørgsmål i sagen."

Derudover ønsker hverken han eller Marianne Burchall (Soc.) at kommentere på AMC-forslagene før møderne i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.