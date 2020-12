Send til din ven. X Artiklen: AMC: Politikere er delte om svar fra Erhvervsstyrelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

AMC: Politikere er delte om svar fra Erhvervsstyrelsen

Et notat med svar på forespørgsel om AMC-planerne udlæggges forskelligt. Forsigtig optimisme hos SF, DF og Ø deles ikke af borgmesteren

Albertslund Posten - 15. december 2020 kl. 05:05 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Sagen om hvorvidt AMC kan blive i Hyldager Bakker, når der skal opføres boliger, er stadig et uafklaret spørgsmål.

Efter et møde mellem Albertslund Kommune og Erhvervsstyrelsen har styrelsen fremsendt et notat, som blev fremlagt på økonomiudvalgets møde i sidste uge. Det var så tilpas uklart i sine formuleringer, så teksten udlægges forskelligt hos partierne.

Hos SF, DF og Enhedslisten er der forsigtig optimisme i forhold til, at AMC kan blive, hvor det er. Her hæfter man sig især ved en formulering til slut i notatet, hvor det lyder:

"I forlængelse af det tidligere møde den 17. juni 2020 mellem Albertslund Kommune og Erhvervsstyrelsen bekræfter Erhvervsstyrelsen afslutningsvis, at AMC efter Erhvervsstyrelsens vurdering kan karakteriseres som eksisterende lovlig anvendelse."

Men borgmester Steen Christiansen (Soc.) deler ikke umiddelbart optimismen. Han hæfter sig ved, at der i starten af notatet står:

"Ud fra de foreliggende informationer vurderer Erhvervsstyrelsen, at et eventuelt lokalplanforslag for skitseprojektet kan indebære, at erhvervsministeren vil fremsætte indsigelse, da forslaget vil stride med Fingerplanens bestemmelser for planlægning i de indre grønne kiler."

"Det er fortsat komplekst", siger Steen Christiansen.

"Jeg læser det som, at hvis vi går videre med en ny lokalplan, kan Erhvervsstyrelsen nedlægge indsigelser. Kommunalbestyrelsen er forpligtet på at realisere den lokalplan, vi har besluttet os for tidligere."

Han henviser til, at svaret fra Erhvervsstyrelsen skal drøftes nærmere mellem partierne i det nye år. Han forventer en afklaring af hvad konsekvenser det får for en beslutning omkring AMC "indenfor første kvartal".

Ø: Grønt lys Fra SFs side fastholder Leif Pedersen, at man stadig vil kæmpe for at AMC får lov at blive hvor det er. Men henviser også til, at der skal holdes et politisk møde i januar, hvor svaret fra Erhvervsstyrelsen skal granskes nøjere.

Helge Bo Jensen (Enh.) mener svaret er et grønt lys til kommunen:

"Jeg ser Erhvervsstyrelsens svar som et oplæg til at vi kan gøre det der passer os. Der er jo dokumentation for, at vi overholder støjgrænserne, da AMC gerne vil gå over til elcross, og det forholder styrelsen sig slet ikke til i sit svar."

Allan Høyer (DF) tolker også svaret fra styrelsen umiddelbart positivt:

"Den siger jo, at AMC-sagen ligger på et lovligt grundlag, og at klubben derfor kan blive. Men det må jo komme an på en nærmere vurdering."

Tre års uvished AMC har i nu snart tre år levet i uvished om klubben kan blive på sin nuværende placering eller må flytte. Tilbage i april 2018 fik klubben i første omgang at vide de kommende boliger i Hyldager Bakker blokerede for at den kunne blive hvor den er.

Men i juni i år gik syv ud af otte partier, minus DF, sammen om en fælles erklæring om at ville arbejde for at AMC skal blive på sin nuværende placering.