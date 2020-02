ALOT på podiet ved Hammertrail

Det siger sig selv at det ikke er her der skal satses på personlige rekorder. Her handler det ikke om at løbe en god tid, men om at styre sin indsats så der er kræfter til hele turen. I så hårdt terræn kan det være fatalt at lægge for stærkt ud, specielt hvis man går efter en god placering. På den lange distance er det også vigtigt at få nok at drikke og spise undervejs, da der bliver brugt store mængder energi, og I så langt et løb har kroppen ikke nok til det hele, der skal fyldes på undervejs.