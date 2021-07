Se billedserie Der var mulighed for at prøve kræfter med springgymnastik, motorikbane, parkour, rytme gymnastik og sågar fitness. Foto: AIF Gymnastik

Send til din ven. X Artiklen: AIF Gymnastik on the road var en sommersucces Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

AIF Gymnastik on the road var en sommersucces

AIF Gymnastik og Fitness rykkede ud forskellige steder i kommunen for at gøre opmærksom på sig selv - et nødvendigt tiltag efter corona-nedlukningen

Albertslund Posten - 08. juli 2021 kl. 09:49 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Der var gymnastik og bevægelse lige om hjørnet, da AIF Gymnastik og Fitness sidste uge rykkede ud i kommunen. "AIF Gymnastik og Fitness Goes on tour" var en idé, der opstod i vinters, da alting var lukket ned på grund af corona-restriktioner.

"Vi var bekymrede for, om vores medlemmer ville forsvinde", fortæller Rie Pedersen, formand. "Vi fandt på forskellige tiltag for at vise vores medlemmer, at de betød noget for os."

Startede omkring jul De forskellige tiltag tog allerede fart omkring juletid, hvor foreningen delte små julehilsner ud til alle medlemmer i form af en lille godtepose til børnene og et julekort til de voksne.

"Vi sad derfor og kiggede på et kort over Albertslund, så vi kunne planlægge ruten, vi skulle ud på, når julehilsenen skulle ud. Her var det pludselig meget tydeligt for os, at vi havde flere områder i Albertslund, hvor vi absolut ingen medlemmer havde", siger Rie Pedersen.

"Det kom som en overraskelse for os, da var var sikre på, at vi havde medlemmer fra hele Albertslund. Foreningen fyldte 100 år sidste år, og vi har altid haft mange medlemmer, så vi troede egentlig at de fleste albertslundere kendte os, men der tog vi fejl".

Sommer i Albertslund Så da Albertslund kommune kontaktede foreningen, og spurgte om de ville være med i "Sommer i Albertslund i uge 26" vidste AIF Gymnastik og Fitness straks hvad de skulle.

"Vi skulle ud i de bydele i Albertslund, hvor vi mangler medlemmer i håb om at endnu flere ville lære os at kende og have lyst til at være en del af foreningen og benytte vores holdtilbud for børn og voksne", siger Rie Pedersen.

"Vi lejede derfor to store trailere, fik engageret en stor del af vores trænere og hjælpettrænere, og så pakkede vi bilerne med så mange redskaber som muligt og drog på tur ud i Albertslund. Mandag -torsdag var vi fra kl. 16-18 i henholdsvis Hyldespjældet, Bækgården, Klokkens kvt. Og Rosens kvt."

Kæmpe succes Her var det muligt at prøve kræfter med springgymnastik, motorikbane, parkour, rytme gymnastik og sågar fitness. Foreningens fitness-instruktører sørgede for at alle kunne få dagens motion, hvor de blandt andet lavede Yoga, Step aerobic og HIIT.

"Desværre var vejret i mod os om onsdagen, hvor vi skulle have været i Klokkens kvt. , så der blev vi nødt til at rykke indendørs. Men ellers var det en kæmpe succes. Børn og voksne i alle aldre kom forbi, og for hver dag der gik, var der flere og flere der havde hørt om vores tilbud via vores Facebookside og instagram profil, og dukkede op".

Stor ros Rie Pedersen fortæller, at flere spurgte, om foreningen ikke kunne fortsætte de gode aktiviteter helle sommeren.

"Det tog vi som en stor ros til os, og vi ville ønske, vi kunne gøre det, for vi synes det er sjovt. Det kræver dog en del, så vi håber i stedet at rigtig mange af de fremmødte vælger at tilmelde sig på et af vores mange hold", forklarer Rie Pedersen og slutter:

"Det var en rigtig god uge, som vi toppede med at holde store flyttedag. For vi skulle have samtlige af vores mange springredskaber fra Herstedlund og ned på stadion. I næste sæson rykker alle vores springgymnastik- og konkurrence-TeamGym hold nemlig ned på stadion i den nye hal, hvor vi har fået en springgrav. Vi glæder os helt vildt til at benytte os af de nye faciliteter!"