De to nye trænere sammen med unge bordtennisspillere fra AIF Bordtennis. Privatfoto

AIF Bordtennis satser massivt på ungdommen

To af landets bedste ungdomsspillere skal nu stå for træningen

Albertslund Posten - 29. august 2020 kl. 07:03 Af Jørgen Brieghel

"Bordtennis er verdens hurtigste spil, og det tiltrækker børn allerede i en ung alder, for det er spændende, udfordrende og hjælper dem til at afstresse og udvikle deres finmotorik. Det er derfor, at der findes et bordtennisbord i stort set alle skolefritidsordninger og ungdomsklubber".

Det siger Marjan Yousefi, formand for AIF Bordtennis.

Hun fortæller, at man hos AIF har en mission om at fastholde børnenes glæde ved bordtennis og videreudvikle deres færdigheder.

Til at hjælpe med denne opgave har AIF Bordtennis nu fået to af Danmarks bedste unge bordtennisspillere, til at stå for træningen af 8-15-årige. Det er 18-årige Emil Friis-Hansen, der til dagligt spiller i Bordtennisligaen, og Mikkel Skovborg Andersen på 17 år, der spiller 2. division - Herre.

"Med deres ekspertise og erfaringer fra Danmarks bedste bordtennisrækker forsøger AIF Bordtennis både at spotte og udvikle nye talenter, men samtidig også at møde børnene, hvor de er, og dele deres glæde ved bordtennis til at skabe et trygt miljø, hvor børnene kan udvikle sig gennem leg", slutter Marjan Yousefi.