AG Håndbold opfordrer: Støt os med en Corona-løbetur

Lørdag den 23. maj arrangerer AG Håndbold et motionsløb, hvor alle er velkomne til at være med. Det har fået titlen "AG-coronaløb", og med start klokken 11 er det meningen, at man skal løbe for fællesskabet og samtidig støtte klubbens fremtidige eksistens.

Løbet bliver med ruter på 5 og 10 kilometer, som man selv vælger, og med start ved egen hoveddør. Der er opvarmning online et kvarter før løbsstart, og mulighed for at købe T-shirts for at støtte klubben.

Man kan læse mere på AG Håndbolds hjemmeside, aghaandbold.dk.