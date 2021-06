Kom og vær med i Ældrerådet, lyder den klare opfordring fra formand Bente Clausen (th.) og næstformand Britta Schneider Jørgensen. Foto: fdue.

Ældrerådet skal også til valg: Kom og vær med - det nytter noget

Vi vil så gerne have en rigtig valgkamp, lyder opfordringen fra Ældrerådet

Albertslund Posten - 02. juni 2021 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Når der 16. november kaldes til valgurnerne, gælder det ikke kun kommunal- og regionsrådsvalget. Der er samtidig også valg til Ældrerådet samme dag.

Alle, der er fyldt 60 år kan stemme, og har ret til at stille op for Ældrerådet. Og kandidater - dem vil man meget gerne se flere af i rådet.

For det skulle meget gerne ligne valgene til kommunalbestyrelsen og regionsrådet:

"Vi vil så gerne have en rigtig valgkamp. Ikke bare et fredsvalg", lyder det fra Bente Clausen, formand for Ældrerådet, og Britta Schneider Jørgensen, der er næstformand.

Bredt sammensat For valget til Ældrerådet holdes på samme måde som de to nævnte, andre valg - med stemmebokse og optælling og det hele. Ikke noget med digitalt valg, som det har været tidligere.

"Vi vil gerne have så bred en sammensætning som muligt. Så der både er forskellige aldre, erhvervsbaggrunde og etnicitet repræsenteret", "siger Britta Schneider Jørgensen.

Især en repræsentant for de etninske minoritetsgrupper er et stort ønske fra Ældrerådets side. Men først og fremmest handler det om at få så mange til at stille op som muligt.

"Vi er syv i øjeblikket, og der skal være mindst fem valgt", siger Bente Clausen, der lader forstå, at man helst vil være mere end de 11, der blev valgt for fire år siden.

Bliver taget alvorligt At det nytter noget at sidde i Ældrerådet, bekræfter både formand og næstformand.

Som eksempler på konkrete sager, der de seneste fire år har rykket ved tingene, nævner de:

Busstoppestederne og tilgængeligheden her. Sundheds- og ældrepolitikken. Pårørende-rådgivere. Ældre og ensomhed.

"Vi skal afgive høringssvar i alle sager, der har med ældre at gøre. Her har vi et smaddergodt samarbejde med forvaltningen. Vi får forelagt dagsorden til social- og sundhedsudvalget, og her har vi været med til at ændre på flere ting. Vi føler vi bliver taget alvorligt"; siger Britta Schneider Jørgensen.

Ældrerådet holder møde en gang om måneden, og man har mulighed for at være med, uanset om man stadig er på arbejdsmarkedet, eller er gået på pension eller efterløn. Her har man mulighed for at få dækket tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med møder.

"Vi vil især gerne have nogle flere 60-62-årige med", siger næstformanden.

Interesserede kan sende en mail til lone.kreutzmann@albertslund.dk. Fristen er 1. september.