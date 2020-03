Se billedserie "Vi prøver at skabe de bedste betingelser for normalitet, selvom det ikke er helt normalt det her", siger Mona Funch.

Send til din ven. X Artiklen: Ældre i en coronatid: De plejer stadig plejer på plejehjemmene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældre i en coronatid: De plejer stadig plejer på plejehjemmene

At gøre som man plejer er vigtigt i denne tid, hvor ældre og svagelige borgere i plejeboliger ikke kan få besøg af deres pårørende

Albertslund Posten - 23. marts 2020 kl. 09:46 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona fylder allesteds for tiden. Og der er særlig fokus på ældrecenter og hospitaler, fordi der her er en koncentration af ældre og svage borgere, som er særlige risikogrupper for coronavirus. Albertslund Posten har derfor haft en snak med Mona Funch, der er leder af plejeboligområdet i Albertslund Kommune, for at få et indblik i livet for beboerne i plejeboligerne i den særlige situation.

Vi sprittede godt af, holdt afstand og mødtes med Mona Funch i ”skoven”, som et mødelokale i Sundhedshuset hedder, for ikke at risikere noget i disse coronatider.

I skoven omgivet af forårets anemoner fik vi en snak om, hvilket liv de ældre medborgere har i vores plejecentre i Albertslund. På vores skovtur satte Mona Funch disse ord på:

”Vi gør meget af det samme som vi plejer, men med lidt færre beboere ad gangen. Bager vi vafler, er det med tre beboere i stedet for ti for eksempel. Vi går ture i vores haver og i centret, hvor vi sørger for at holde den nødvendige afstand.”

Livet uden besøg Der er kommet forbud for pårørende mod at besøge beboerne på plejehjemmene. Det er vigtigt for at forhindre smittespredning af corona. Derfor har plejepersonalet samarbejdet med kommunens it-afdeling, så de nu har fået Skype installeret på deres iPads, så beboerne kan skype med deres pårørende, nu hvor de ikke må få besøg.

At skype hedder det, når man snakker sammen via en videoforbindelse, så man både kan se og høre hinanden. På den måde kan beboerne stadig være i forbindelse med deres pårørende.

”Vi prøver at skabe de bedste betingelser for normalitet, selvom det ikke er helt normalt det her. Det kan bl.a. skype hjælpe med til,” siger Mona Funch, der da samtidig får den alvorlige mine på, da hun godt ved, at der kan komme markant mere tryk på i de næste par uger, hvor situationen kan udvikle sig. Hun siger:

”Vi gør os umage. Vi spritter, vi gør rent, vi holder afstand. Vi tager situationen meget alvorligt, og tager alle de forholdsregler vi kan og skal. Personalet gør en kæmpeindsats, som imponerer mig.”

Albertslund Kommune følger naturligvis helt overordnet Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alle beboeres pårørende ringet op At situationen tages alvorligt, kan der vist ikke herske nogen tvivl om. Således har medarbejdere ringet til nærmeste pårørende til alle beboerne i Albertshøj og Humlehusene. Det drejer sig om henholdsvis 81 og 48, så de personligt er blevet sat ind i den nye situation og informeret om de konkrete forholdsregler. Mona Funch vil i den forbindelse gerne takke både de pårørende og beboerne for deres tilgang:

”Jeg vil gerne sige tak til de pårørende for på en ordentlig måde at gå til den her nye situation og de særlige forholdsregler som den medfører som f.eks. ikke at komme på besøg. Samtidig vil jeg gerne takke beboerne for også at tage situationen alvorligt. De er opmærksomme på selv at efterleve rådene som at holde afstand og spritte af. Det er alt sammen vigtigt for, at vi i fællesskab lykkes med at minimere smittespredningen af corona.”

Der er telefontid hver dag, hvor de pårørende kan snakke med beboerne og/eller hører om deres dag fra personalet.