En kampagne for at få flere til at stemme i Albertslund var en del af Bydelsmødrenes indsats ved kommunalvalget i 2017. Foto: ABC.

ABC om Bydelsmødre: 'Vi har brug for de her kvinder'

Det er en meget stor gevinst for både kommunen og de enkelte boligområder have bydelsmødrene, siger boligsocial koordinator

Albertslund Posten - 14. august 2020 kl. 06:13 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bydelsmødrene har været en del af hverdagen i Albertslund siden 2013. Deres indsats har betydet utroligt meget.

Det siger Louise Østergaard Andersen, der er boligsocial koordinator i Albertslund Boligsociale Center (ABC), der har arbejdet sammen med Bydelsmødrene siden 2017.

"Vi har brug for de her kvinder. De er ikke blevet bydelsmødre fordi de skulle eller det var synd for dem - de er blevet valgt, fordi der er brug for dem og deres kompetencer i Albertslund. Og det er der", siger hun, og fortsætter:

"Jeg ser det som en meget stor gevinst for både kommune og de enkelte boligområder at have bydelsmødrene. Udover de helt konkret hjælper en masse mennesker og bygger bro mellem borgere og systemet, så har de også gennem familie og netværk adgang til en kæmpe gruppe mennesker, som vi ved kan være svære et nå."

Som eksempler på aktiviteter, som Bydelsmødrene har stået i spidsen for, nævner hun blandt andet:

Rådgivning til kvinder, Eidfester for kvinder i Albertslund, Kvindehold i svømmehal, teater, dans, informationsaften i samarbejde med Agendacenter om kemi i hjemmet og sommerferiepakker til børnefamilier.

"Desuden har de bidraget med sparring i forhold til udvikling af kommunens sundhedspolitik, medborgerskabspolitikken, Familiehusets udvikling af arbejdet med etniske minoriteter, de har stået for madlavning til Danmark spiser sammen i samarbejde med Frivilligcenter Albertslund, og så videre."

"En stærk kvinde" Om Uzmah Ahmad, som vi bringer et portræt af i AP i denne uge, siger Louise Østergaard Andersen:

"Hende ser jeg som en virkelig stærk kvinde. Hun er med til at give gruppen retning, og hun er god til at huske alle på, at der fortsat er udfordringer med for eksempel social kontrol og andre problemer, som ikke altid er synlige. Hun er en fantastisk bydelsmor, som i mange år har arbejdet både som pædagog og tolk og som fuldstændig kender til at navigere i det danske system med en anden kulturel baggrund."

FAKTA * På landsplan er der over 600 aktive Bydelsmødre, fordelt på 40 grupper.

* Bydelsmødrene taler 54 forskellige sprog og repræsenterer 41 forskellige nationaliteter.

* I Albertslund er der 16 aktive bydelsmødre. Et hold uddannet i 2013 og et andet hold i 2017.