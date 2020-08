Albertslund Boligselskab AB-Syd står nu uden afdelingsbestyrelse. Foto: Jørgen Brieghel

AB-syd bestyrelse trækker sig i protest mod Bo-Vest

I sidste uge var det beboerbestyrelsen på Galgebakken, der i AP meddelte, at de valgte at trække sig - bl.a. på grund af samarbejdsvanskeligheder med boligadministrationsselskabet Bo-Vest. Der er nu indkaldt til ekstraordinært beboermøde 8. september på Albertslund Stadion for at få valgt en ny bestyrelse på Galgebakken.

Nu meddeler bestyrelsen i Albertslund Boligselskab AB-Syd, at de også trækker sig. De skriver i en erklæring:

"Bestyrelsen for AB-syd har valgt at trække sig grundet manglende samarbejde og forståelse for beboerdemokratiet fra Bo-Vest og organisationsbestyrelsens side.

Bestyrelsen for AB-syd tiltrådte september 2018 ved et afdelingsmøde i afdelingen grundet mistillid til den dengang daværende siddende bestyrelse.

Vi har som samlet bestyrelse deltaget i utallige møder, både følgegruppemøde, efter endt renovering, samt kommunikationsmøder hos Bo-Vest grundet Bo-Vests manglende forståelse for det der kaldes beboerdemokratiet, og deres rolle som administrator.

Vi kan konstatere at man fra Bo-Vests side og fra organisationsbestyrelsen for AB-syd, bevidst tilsidesætter det beboerdemokrati, der skulle sikre en fornuftig og sund drift af vores afdeling, samt at de beslutninger der tages på lovlige afdelingsmøder for afdelingen, ikke bliver efterlevet eller imødekommet af hverken Bo-Vest eller den siddende organisationsbestyrelse. Herunder kan nævnes kampen om afdelingens råderetskatalog (som endnu ikke er afsluttet), ventilations-problematikken omkring forkert indkøbt ventilationssystem i de nyrenoverede gårdhuse, utætte tage hvor der løber vand ind under de nye svejsninger på tagene på udhængene, forkert placerede stolpesko på alle nyopførte hegn i afdelingen, utætte pergolaer og opførelsen af en rende i nogle boliger der absolut intet formål tjener på sigt, da dette ikke er tilsluttet et omfangsdræn.

Dette er blot et lille udsnit af hvad bestyrelsen for AB-syd kæmper med. Vi har ofte i bestyrelsen for AB-syd den følelse, at man fra Bo-Vests side forsøger at køre de frivillige valgte bestyrelsesmedlemmer "trætte".

Vi sidder som en frivillig valgt bestyrelse til at varetage beboernes interesser, og den opgave har vi som frivillige påtaget os for vores afdeling, da vi hver og en i bestyrelsen ønsker at have en indflydelse på den afdeling vi er bosat i.

Dette er ikke muligt, når man har en administrator der helt og holdent kører deres helt eget løb. Og ikke nok med det, har den fulde opbakning fra en organisationsbestyrelse der også har glemt, at vi har noget i Danmark der hedder demokrati.

Vi mener ikke, at vi på demokratisk vis kan få ordlyd eller får gennemtrumfet de valg vores afdeling træffer ved afdelingsmøder, med en administrator der fuldstændigt har mistet jordforbindelsen, og samtidig bliver bakket op af en organisationsbestyrelse der ligeledes har glemt deres fornemste opgave, nemlig at sørge for at administrator (Bo-Vest) administrerer og intet andet.

Vi ser os derfor nødsaget til at trække os fra bestyrelsen samlet i utide grundet det manglende demokrati i Bo-Vest.

Med venlig hilsen bestyrelsen for AB-syd"

