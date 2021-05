Se billedserie Jytte Majcherek sammen med nogle af de unge tennisspillere, hun gør et stort arbejde for. Frederik Damm stående til højre har indstillet Jytte til prisen, der blev overrakt af Henrik Thorsøe Pedersen (t.v. for Jytte). Ved siden af ham er det Basit Shamim, der er træner i klubben. Foto: Dansk Tennis Forbund

Årets ildsjæl: Jytte gør en kæmpe forskel for børn og unge

Jytte Majcherek fra Albertslund Tennisklub blev mandag kåret til Årets ildsjæl 2021 i dansk tennis.

Albertslund Posten - 04. maj 2021 kl. 10:42 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

For Jytte Majcherek vil mandag eftermiddag sent gå i glemmebogen. Godt nok lignede den så mange eftermiddage, da hun mødte op i Albertslund Tennisklub for et give en hånd med til juniortræningen. Men kort efter ankomst tog dagen en drejning.

Her blev hun nemlig modtaget af formand for Dansk Tennis Forbund, Henrik Thorsøe Pedersen, der kunne overbringe hende nyheden om, at hun er valgt til Årets ildsjæl 2021 i dansk tennis.

Tydeligt berørt Sammen med DTF-formanden kom også Frederik Damm, der havde indstillet Jytte Majcherek til prisen, og flere familiemedlemmer og nære venner fra klubben herunder klubformand Lennart Bjerring. Alle lykønskede de en tydeligt berørt Jytte Majcherek.

"Jytte Majcherek er indbegrebet af en ildsjæl og en fortjent vinder af prisen Årets ildsjæl 2021. Hun har hjertet på rette sted og har gjort en kæmpe forskel for utallige børn og unge i Albertslund i rigtig mange år. I Dansk Tennis Forbund er vi stolte af at have ildsjæle som Jytte, der sætter klubbens interesser over sine egne," siger Henrik Thorsøe Pedersen til tennis.dk

Skaber sammenhold for børnene Jytte Majcherek sætter Albertslund Tennisklubs ve og vel før egne interesser og helbred. På daglig basis yder hun en utrættelig indsats og forskel i Albertslund Tennisklub, og har gjort det i en menneskealder. Hun er klubbens ungdomsformand, alt-mulig-dame og ildsjæl.

"Jeg synes, at det er helt overvældende, at sådan en gammel kone som mig skal have den pris," lød det beskedent fra Jytte Majcherek, da hun fik overrakt prisen.

Jytte formår at skabe sammenhold og identitet i en tennisklub, som rummer de mindste spillere og giver dem og deres forældre et pusterum i en hverdag, som for nogen er præget af sociale ydelser og svære vilkår. Hun ser ingen baggrund hos spillerne, men ser dem som de er, er en del af begrundelsen for, at Jytte skulle have prisen som Årets Ildsjæl.

Fremgang for børnene Jytte Majcherek er ikke i tvivl, hvis hun skal nævne, hvornår det er mest givende at være frivillig.

"Når jeg ser, at der fremgang for børnene, når de synes, at det er sjovt at være ude at spille, og hvis jeg kan gøre noget for sammenholdet," siger hun.

"Hvis jeg har dem med ude til holdkampe, så sidder de og hygger sig. Der får jeg en meget god dialog med børnene. Så jeg synes faktisk, at det er sjovt, når forældrene ikke er med en gang imellem, fordi børnene finder meget mere sammenhold, når vi er ude sammen."

Den ihærdige ungdomsformand står for arrangering og afholdelse af samtlige holdkampe for juniorerne og har gjort det siden klubbens fødsel. Desuden hjælper hun spillerne til at opsøge oplevelser udenfor klubben. Igennem årene er Sjælland blevet kørt tyndt, når Jytte Majcherek har fragtet klubbens spillere til diverse turneringer og holdkampe.

Med prisen Årets ildsjæl 2021 følger foruden æren desuden to billetter til Roland Garros 2022. Se video fra overrækkelsen her