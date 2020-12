"Nu bliver jeg jo nødt til at lave et hattrick", griner Grethe Lausten, der i privaten i Jelsbuen fik overrakt 12 flasker rødvin. Her med hunden Snoopy. Foto: brie.

Årets Profet: Den er hjemme - for anden gang

Jeg går meget op i hvad der sker lokalt, siger Grethe Lausten, der ligesom i 2018 strøg til tops i APs nytårsquiz

Albertslund Posten - 21. december 2020 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

"Nej, hvor dejligt!"

Glæden så ud til at være nøjagtig lige så stor hos Grethe Lausten som for to år siden, da APs udsendte ringede på døren i privaten i Jelsbuen for at overrække hende 12 flasker rødvin.

Som bevis på, at hun var blevet Årets Profet. Igen.

For det blev hun også i 2018, men det gjorde altså på ingen måde glæden eller stoltheden mindre.

"Jamen, man bliver jo så glad. Det er da klart", sagde hun og tjekkede de gode dråber ud, mens hun viste et udklip med den omtale vi bragte i AP for to år siden.

Så spørgsmålet melder sig selvfølgelig: Hvordan bærer man sig af med at vinde en konkurrence om hvad der sker i byen to gange, og ovenikøbet i denne omgang ramme alle 10 spørgsmål rigtigt?

"Jeg kan går meget op i hvad der sker lokalt. Jeg læser AP hver uge, jeg synes det er hyggeligt når den er i postkassen", siger Grethe Lausten, der tilføjer:

"Der skal vel også lidt held til. Man har jo en eller anden fornemmelse af hvad der vil ske, men kan kun gætte."

Madklub Med til forklaringen på succesen hører også historien om en fast nytårstradition. Den fortalte Grethe Lausten om for to år siden, og den holdes stadig i hævd.

Hun har nemlig i flere år været med i en madklub, hvor man udover at spise sammen hver uge også mødes nytårsaften.

"Vi er fire par, alle albertslundere, og så har en af dem kuponer med spørgsmålene med fra Årets Profet. Så sidder vi og gætter på dem og svarer så godt vi kan", fortæller hun.

"Vi bruger meget tid på at diskutere spørgsmålene. Det er bare så hyggeligt."

Så nu er hun altså at regne som en slags favorit i selskabet, men det lever Grethe Lausten fint med:

"Nu bliver jeg jo nødt til at lave et hattrick!", griner hun, mens hunden Snoopy lige får et kærligt klap.