Det har været vigtigt for os at skabe en telefonrådgivning, hvor forældre kan ringe ind helt trygt og uforpligtende, siger Tine Lydolph fra Dit Rum.

Åbner ny rådgivning om misbrug: Forældre kan ringe anonymt

Dit Rum har indgået samarbejdsaftale med Albertslund Kommune

10. januar 2021

En ny telefonrådgivning er blevet åbnet her efter nytår. Den henvender sig til forældre, der har en partner med et for stort forbrug af alkohol eller rusmidler - og børn mellem 0 og 24 år. Det er i form af en telefonlinje, der krypterer alle telefonnumre, så man er sikret 100 procent anonymitet.

Bag tiltaget står Dit Rum, som har indgået en samarbejdsaftale med Albertslund Kommune. Dit Rum er en organisation der arbejder for, at børn og unge fra familier med for meget alkohol og andre rusmidler får mulighed for at leve lige så gode børneliv som alle andre - med overskud til skole, venner og fritidsinteresser.

Ordningen er finansieret af midler på finansloven og er et tilbud under Socialstyrelsen. Dit Rum holder fysisk til på Bakken 1 i Glostrup.

Baggrunden for den nye telefonrådgivning er, at det kan være benhårdt at have en ægtefælle eller kæreste, som drikker for meget, ryger hash, tager stoffer eller spiser for mange piller. Det gælder også, hvis det er ens eks, som samtidig er far eller mor til ens børn.

Men med en ny telefonrådgivning får pårørende-forældre med børn mellem 0 og 24 år mulighed for at få luft, støtte og rådgivning - til hele familien.

"Vi ved, at der sidder forældre derude, som er på konstant overarbejde, fordi de både prøver at hjælpe partneren eller eks'en, beskytte børnene og få hverdagen til at fungere. Og som måske samtidig skal holde på hemmeligheden over for omverdenen, fordi alt, der bare minder om misbrug, stadig er så stort et tabu. Vores nye telefonrådgivning er en støtte til netop de forældre og deres børn. For ingen skal være på sådan et krævende overarbejde alene", siger leder af Dit Rum, Tine Lydolph, som selv har mange års erfaring med pårørendearbejdet.

Timingen i forhold til Corona er ikke tilfældig.

"Covid19 oveni juleferien har lagt et særligt pres på familier, der i forvejen er pressede, og hvor der måske er blevet åbnet ekstra mange flasker eller taget ekstra mange stoffer. Og det er vigtigt for de forældre, der står på sidelinjen og som konstant skal navigere i kaos at få luft for frustrationer og bekymringer og måske redskaber til at tackle situationen. Forhåbentlig kan alle få mere overskud af det", siger Tine Lydolph.

Krypteret Dit Rum har allieret sig med IT-specialister, så alle opkald til telefonrådgivningen krypteres, og ingen af Dit Rums rådgivere kan se telefonnumre.

"Det har været vigtigt for os at skabe en telefonrådgivning, hvor forældre kan ringe ind helt trygt og uforpligtende. Vi ved fra forældre i Dit Rum, at deres største frygt er at få fjernet børnene, hvis det bliver kendt, at der er misbrug i familien. Den frygt vil vi gerne på forhånd rydde helt af vejen, så det ikke forhindrer forældrene i at søge hjælp til dem selv og børnene. Derfor garanterer vi, at de kan ringe ind til os og være 100 procent anonyme - vi aner simpelt hen ikke, hvem de er", siger Tine Lydolph.

Telefonrådgivningen holder åbent to gange om ugen: tirsdag klokken 12-15 og torsdag klokken 10-14. Her kan man forvente at få luft for bekymringer og tanker - og få gode råd til at passe på sig selv og sine børn. I den anden ende af røret sidder erfarne familiekonsulenter, der er vant til at tale om alt det, der handler om at være tæt på én, der har et misbrug.

Det er altså gratis rådgivning med udgangspunkt i den enkeltes situation her og nu.

Nummeret til telefonrådgivningen er 44226002. Man kan læse mere på ditrum.nu.

