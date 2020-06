Der er tre, der er travlt beskæftiget i Bike & Co. Her Erik Sørensen i gang med at gøre en "jernhest" klar. Foto: due.

Åbnede efter nedlukning: Nu cykler det bedre

At kunne åbne en ny butik er altid spændende og en udfordring. Men når det sker midt i en periode, hvor landet lukker ned, må det siges at være en noget større mundfuld.

For det var hvad de nye ejere af Bike & Co oplevede, da de omkring 1. april åbnede cykelforretning i Albertslund Centrum.

"Men nu begynder det at blive okay. Der kommer flere og flere kunder til, så vi klager ikke mere", griner han og tilføjer:

Udover de to er en erfaren mekaniker, Erik Sørensen, tilknyttet butikken. Hvor man både kan finde dame-, herre- og børnecykler, og man håber også at få blandt andet Christiania-cykler med i sortimentet.

"Vi håber at kunne udvide butikken på et tidspunkt, og jeg har også nogle planer om at kunne lave og sælge is her", siger Sam Ahmadzai.