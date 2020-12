Corona-pandemien og særligt nedlukningen har været ekstra svær for udsatte og fattige børnefamilier. Arkivfoto Foto: Murat Subatli/nakedking - stock.adobe.com

84 børnefamilier har indtil nu søgt om hjælp i Albertslund

Dansk Folkehjælp oplever rekordhøjt ansøgertal til julehjælp

Albertslund Posten - 01. december 2020 kl. 06:26 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

godgørende Op til ansøgningsrundens udløb har rekordmange fattige børnefamilier i Albertslund kommune søgt om Julehjælp hos landets største uddeler, Dansk Folkehjælp.

Dansk Folkehjælp har senest oplevet et en stigning på op til 50 % i ansøgertallet til deres Feriehjælp i sommeren 2020, og derfor har organisationen en trist formodning om, at også ansøgertallet til Julehjælp vil nå nye, kedelige højder i år.

Det oplyser Dansk Folkehjælp i en pressemeddelelse.

Sidste år søgte i alt 14.600 familier fra hele landet Julehjælp - heraf 94 familier fra Albertslund kommune. Så indtil videre er dette års ansøgertal altså 10 lavere end sidste år - men det kan ændre sig ved ansøgningsfristens udløb.

Nedlukningen hård Hverdagen har siden pandemiens indtog i Danmark ændret sig for samtlige danskere, men for udsatte og fattige familier har den nye hverdag været særlig hård. Det har Dansk Folkehjælp bl.a. kunnet se på ansøgertallet til både Konfirmationshjælp, Skolestarthjælp og Feriehjælp - ved sidstnævnte steg ansøgertallet med 50 % i sommeren 2020.

Her midtvejs i ansøgningsrunden svarer 40 % af de udsatte børnefamilier, der har søge Julehjælp, at nedlukningen har været ekstra hård, fordi de ikke har et netværk, de kan trække på til f.eks. lektiehjælp og børnepasning. Tilsvarende svarer 46 %, at krisen har været en stor økonomisk belastning, fordi de selv har skulle sørge for f.eks. formiddagsmad, frokost og eftermiddagssnacks til deres hjemsendte børn. På landsplan har over 500 ansøgere har på nuværende tidspunkt sagt ja til, at de har mistet deres job pga. coronakrisen.

Sociale udfordringer "Vi ved, at corona-pandemien og særligt nedlukningen har været ekstra svær for udsatte og fattige børnefamilier, der typisk er omgivet af mere komplekse hverdage, der ud over fattigdom kan være præget af sociale udfordringer som også påvirker børnene", siger Klaus Nørlem, generalsekretær hos Dansk Folkehjælp. "Disse familier har ekstra hårdt brug for hjælp til at holde jul, men samtidig ved vi godt, at vi ikke kan hjælpe alle ansøgerne. Vi forventer i år et rekordhøjt ansøgertal - også fordi pandemien kan have medført en mindre gruppe af ny-fattige, som for første gang er i en situation, hvor behovet for Julehjælp er til stede. Det er en ny hverdag, mange har skulle indstille sig på, og derfor er Julehjælpen ekstremt vigtig i år. Hele 18 procent af vores ansøgere angiver, at de ikke har råd til at købe de nødvendige tre måltider til familien dagligt".

Hvem kan søge om julehjælp?

Familierne, der modtager julehjælp, skal være enlige forsørgere på overførselsindkomst og have hjemmeboende børn under 18 år. Med henblik på at sikre, at kriterierne opfyldes, godkendes alle ansøgninger af bopælskommunen i bestræbelserne på, at de familier, der trænger mest, får hjælp. Ansøgningen åbnede søndag d. 1 november og lukker mandag den 30. november 2020. Julehjælp kan søges via dette link.