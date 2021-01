75 år

Den humanitære indsats ligger i det hele taget René Meyrowitsch meget på sinde. I 2016 var han med til at stable en støttekoncert for uledsagede flygtningebørn på benene. Med navne som Benjamin Koppel, Alberte Winding, Jacob Binzer, Cæcilie Norby og Marie Carmen Koppel.

René Meyrowitsch, der også som medlem af SF har været opstillet til kommunalvalget, har desuden skabt en gruppe, bestående af Else Guldager, Mogens Nygaard Christoffersen, Per Schultz Jørgensen, og Niels Michelsen, der er mødtes gennem godt 40 år for at drøfte børn, familie og samfund.