5,5 millioner bevilget: To gange løft af normeringer i vente

Politikerne har givet grønt lys til at gå videre med både allerede vedtagne, lokale minimums-normeringer og et statsligt tilskud oveni. Selv om der er politisk enighed, er ikke alle lige begejstrede

Albertslund Posten - 30. april 2020 kl. 06:16 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er en stor pose penge på vej til børneområdet i Albertslund. Eller rettere to.

For politikerne har nu besluttet at gå videre med ikke bare én, men to bevillinger til at løfte normeringerne i daginstitutionerne i Albertslund. Til en samlet bevilling på 5,5 millioner kroner.

Sagen er, at et flertal i Folketinget har besluttet at indføre minimums-normeringer på landsplan, og i den forbindelse har alle kommuner fået et tilskud. Albertslunds andel er på 2,5 millioner kroner.

Inden den beslutning blev rullet ud til kommunerne, var der i Albertslund indgået et budgetforlig. Her havde forligspartierne S, SF og R, indgået en aftale om at afsætte 3 millioner kroner til minimums-normeringer ii daginstitutionerne i Albertslund.

På det seneste møde i kommunalbestyrelsen skulle politikerne give den endelige godkendellse l til at gå videre med begge bevillinger. Selv om det kan lyde som ren "julegave", og selv om beslutningerne gled igennem i enighed, var ikke alle lige begejstrede bordet rundt.

Glad for gaver, men... "Man glæder sig normalt over gaver. Men her er vi en lille smule forbeholdne. Vi synes faktisk regering og støttepartier gør grin med det lokale demokrati", sagde Nils Jul Gjerlev (Kons.), der rettede kritik af måden som bevillingen fra regeringen og Folketinget er ført igennem på.

"Vi valgte i budgettet at spare og disponere tre millioner kroner til minimums-normeringer. Nu bliver vi pålagt at lægge dette statstilskud oveni vores højt prioriterede budget."

Nils Jul Gjerlev pegede på, at hvis man i budgetforhandlingerne havde vidst, at regeringen og Folketinget ville komme med et tilskud på 2,5 millioner kroner, ville man have kunnet nøjes med en kommunal bevilling til normeringer på 500.000 kroner - og dermed frigivet 2,5 millioner kroner til andre formål, fremfor besparelser på budgettet.

For mange "skåltaler" Helge Bo Jensen (Enh.) medgav, at Niels Jul Gjerlev "principielt har en pointe":

"Men selv om det kan være irriterende med styringen ovenfra, så er det her jo vældig godt for Albertslunds børn. Der er nu en pæn chance for at de oplever, at normeringerne bliver bedre, og det skal vi glæde os over."

DF mente, at debatten om normeringer handlede for meget om "skåltaler" og for lidt om at ansætte pædagoger.

Hos både S og SF var tommelfingrene vendt opad.

Marianne Burchall (Soc.) glædede sig over, at der nu er udsigt til en opnormering af dagtilbuddene. Hun henviste til, at puljemidlerne fra staten er givet på den betingelse, at de kun bruges til ansættelse af pædagogisk personale, og at de skal komme oveni det vedtagne budget.

Den lokalt besluttede forhøjelse af normeringen skal indfases over fire år, og vil være fuldt implementeret 1. januar 2023.

Begge bevillinger blev besluttet i enighed i kommunalbestyrelsen. Men Enhedslisten undlod dog at stemme for den lokale beslutning, da man ikke mener at rammerne for minimumsnormeringerne er gode nok.