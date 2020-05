Borgmester Steen Christiansen er tilfreds med aftalen om et nyt udligningssystem.

5,4 mio. kr. ekstra til Albertslund ved udligningsreformen

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet offentliggjorde tirsdag en aftale om en reform af udligningssystemet, som skal sikre et Danmark i bedre balance.

