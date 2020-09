500 bamser blev spredt ud: Ville sende flygtninge-appel til politikere

Se billedserie Så er der bamser - masser af bamser! Foto: Finn Due Larsen

Albertslund bør også tage imod flygtningebørn, lød budskabet i Centrum

Der var bamser her, der og allevegne. Faktisk 500 af slagsen blev spredt ud i Albertslund Centrum mandag eftermiddag.

Frivillige fra Mellemfolkeligt Samvirke gik i aktion, og budskabet var at tage imod nogle af de børn, der lever en utryg og trøstesløs tilværelse i Moria-lejren i Grækenland.

For at markere sagen dækkede de Bytorvet til med 500 bamser, svarende til det antal børn som de mener at Albertslund, sammen med resten af Danmark, bør tage imod. Som tidligere omtalt har Enhedslisten og SF stillet forslag lokalt om, at Albertslund tager imod 10 flygtningebørn.

Kommunalbestyrelsen tager stilling til forslaget på sit møde i aften, bamse-udsmykningen var da også "timet" efter den politiske proces. Den en del af en kampagne, som frivillige i Mellemfolkeligt Samvirke kører over hele landet, med det formål at hente 500 børn fra Moria-lejren til Danmark.

Underskrifter "Bamserne er et symbol på den tryghed og stabilitet, vores land kan være med til at give mange af de børn, hvis hverdag længe har været præget af frygt for morgendagens uforudsigelighed. I lejren er der mangel på alt. Vand, mad, telte, læger, sikkerhed og tryghed. Derfor skal vi give dem et hjem og sørge for en fair sagsbehandling," siger Maja Bech Gregersen, kampagneleder i Mellemfolkeligt Samvirke.

På dagen var der også konkurrencer og information, og opfordring til at deltage i en underskriftsindsamling. Indtil nu har over 33.000 borgere på landsplan skrevet under på forslaget.

Frivillige i Mellemfolkeligt Samvirke afholder lignende aktioner i byerne Sønderborg, Aarhus, Gladsaxe, Helsingør, Slagelse, Randers og Aalborg.

