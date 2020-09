Se billedserie Farvel og tak, sagde Bo-Vest-direktør Ulrik Brock Hoffmeyer (tv.) til Per Larsen.

46 år for beboerdemokratiet: Per Larsen takkede af

afsked Han har brugt mere end et halvt liv i beboerdemokratiets tjeneste. Nu takker Per Larsen af, efter 46 år som beboerdemokrat - herunder de sidste 34 i VA's bestyrelse

"Du er en af de sidste bærere af VA's historie," sagde VA's formand Vinie Hansen, til en minderig afskedsreception.

Her sagde bestyrelseskolleger og samarbejdspartnere tak for arbejdet til Per Larsen. Han går nu på pension, for at overlade arbejdet til andre.

"Du har altid haft et program. Du har altid villet noget med beboerdemokratiet," sagde Vinie Hansen.

Per Larsen har som nævnt været med i arbejdet i 46 år, faktisk siden beboerdemokratiet blev indført ved lov. Det har været en lang periode med skiftende poster- og siden 1986 har det især drejet sig om VA's bestyrelse.

Fra bestyrelsen, der i starten hed beboernævn, i afdelingen 4 Nord til VA's bestyrelse, til formand for VA's bestyrelse, bestyrelsespost i BL, og et mangeårigt arbejde som bestyrelsesmedlem i Antenneforeningen af 1986 og Greve Fjernvarmeværk.

Yngre kræfter til

Det endte med at blive rigtigt mange år i beboerdemokratiet. Men det var ikke helt planen.

"Jeg havde aldrig haft nogen tanker om at gå ind i beboernævnet. Jeg havde ideer om at lave et beboerblad. Men jeg har altid udnyttet de muligheder, der var," sagde den afgående beboerdemokrat.

At Per Larsen nu stopper med bestyrelsesarbejdet, det er sådan, det skal være, mener han:

"Selvfølgelig skal der yngre kræfter til. Historisk set har der været en lang tradition med kampvalg til VA-bestyrelsen, hvor det skulle motiveres med opstillingsgrundlag, men det sker ikke rigtig mere. "Her kunne jeg måske godt sige, ikke for at være negativ, at der er måske ikke samme engagement og interesse hos beboerne, der 'kun' bor i en VA-afdeling, og bare er glade for at bo der?" spørger Per Larsen.

Ingen er så tossede

Det er sagt om ham, at han kan foreningsretten til fingerspidserne, og at han ved mere om fjernvarme end de fleste.

"Jeg er, uanset om det er antenneforening eller fjernvarme, gået op i de emner og set dem i sammenhæng i forhold til der jeg boede, til min afdeling og til VA", siger han.

Så når han nu går af, hvem skal så tage hans plads? Ikke kun hans fysiske plads i bestyrelsen, men lige så meget, det han repræsenterer? Ikke nødvendigvis nogen, tænker han selv.

"Der er ingen der er lige så tossede som mig," siger han smilende.

