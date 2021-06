Se billedserie Sådan ser lokalplanforslaget til nybyggeriet ud. Der er også plads til udvidelse af COOPs administrationsbygning. Ilustration fra lokalplanforslaget

Send til din ven. X Artiklen: 400 nye boliger på vej på første del af COOP-grund i Albertslund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

400 nye boliger på vej på første del af COOP-grund i Albertslund

Boligbyggeriet skal opdeles i tre områder. Læhegnet skal lukkes i den ene ende og et nyt kryds etableres på Roskildevej

Albertslund Posten - 30. juni 2021 kl. 05:22 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Først blev masterplanen for COOP-byen vedtaget af kommunalbestyrelsen. Herefter blev lokalplanforslaget for den første del af byggeriet på den store grund vedtaget.

Det skete på kommunalbestyrelsesmødet torsdag.

Første del af byggeriet skal være på den grund, som ligger op til Blokland. Her har COOP i dag sit hovedsæde.

Planen er at dele området op i to dele - hvor den ene del betyder en udvidelse af COOP's administrationsbygning. Den anden del rummer boligbyggeri, og området deles op i tre mindre dele.

Indenfor delområde I ønskes mulighed for opførelse af ca. 400 boliger med en gennemsnitlig boligstørrelse på ca. 85 m2. Endvidere ønskes mulighed for opførelse af en daginstitution samt et p-hus på hjørnet af Roskildevej og Vallensbæk Torvevej.

Tre boligområder Boligbebyggelsen inddeles i tre boligdelområder vest for COOPs hovedkvarter med hver deres karakteristika. Mod nord udgøres boligerne af lejligheder i 4-6 etager, i midten udgøres boligerne af både lejligheder og rækkehuse i 2-4 etager, og længst mod syd udgøres boligerne primært af rækkehuse i 2-3 etager.

Indenfor delområde II bevares hovedkontoret med tilhørende kantine- og IT-bygning, og bebyggelsen i én etage nærmest Roskildevej forventes nedrevet. Hovedkontoret ønskes udbygget med op til ca. 9.500 m2.

Hovedkontoret og de 3 boligdelområder omkranser et stort grønt område, som bliver bydelens grønne park. Herudover skabes der private og fælles udendørs opholdsarealer til hvert boligdelområde. Både parken og de tre boligdelområders interne opholdsarealer friholdes for biler for at skabe trygge uderum til ophold og leg. For at bevare Roskildevejs grønne præg fastholdes det eksisterende beplantningsbælte langs med Roskildevej delvist.

Der planlægges et p-hus på hjørnet af grunden ud til Vallensbæk Torvevej/Læhegnet.

For højt byggeri På kommunalbestyrelsesmødet sagde Leif Pedersen (SF), at det er et fint område at bygge på.

"Her skal udvikles en lokalpan for området op til Blokland. Det er asfalt med halvdøde træer. Jeg synes, at boligerne op til Roskildevej er for høje. Vi ønsker ikke 6 etager men maksimalt 4. Det er fint at lukke Læhegnet af, så trafikken får en ny udkørsel til Roskildevej", sagde Leif Pedersen.

Fedai Celim (Ø) var enig med Leif Pedersen omkring byggehøjde og tilføjede:

"Arkitekturen er meget flot. Men hvor længe skal vi blive ved med at bygge i beton i Albertslund. Det er stadig for højt, og kassen til p-hus vil ødelægge alle de skønheder der ellers er i projektet", sagde han.

SF's ændringsforslag om max byggehøjde på 4 etager blev stemt ned. For stemte Ø, SF, Rad. Og DF. Imod stemte S, V, C, mens Alternativet undlod.'

Herefter blev forslaget til lokalplan tiltrådt, idet Enhedslisten ikke kunne tiltræde.