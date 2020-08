3. klasserne sang de nye elever velkommen

Men humøret var højt og forventningerne store hos børn, lærere og forældre, der var samlet for at tage imod 0. klasserne.

Det var faktisk premiere for 3. klasserne, der for første gang er blevet en del af sangprojektet. Alle Kan Synge er 2 år gammelt sangsamarbejde mellem Herstedøster Kirke og Herstedøster Skole. Projektet startede i 2018 hvor samtlige elever i 0. og 1. klasse på Herstedøster Skole fik klassekor på skoleskemaet en gang om ugen.

For første gang er 3. klasserne nu med, så projektet er foldet fuldt ud med hele indskolingen. Projektet har været en stor succes. Det er ikke bare et sangprojekt, men i lige så høj grad et trivselsprojekt. Ambitionen er at brede det unikke projekt ud til andre skoler også.