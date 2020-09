25-år hos Ur & Guld: Tina havde glemt alt om sit eget jubilæum

Kollegerne, familien og de tidligere ejere Hanne og Ove Andersen havde dog ikke glemt jubilæumsdagen. I hemmelighed havde de planlagt at overraske Tina i butikken, vel vidende, at meget har Tina styr på. Men ikke sit eget jubilæum! "Det har været svært at skulle gå og holde det hemmeligt". Lød det fra en af kollegerne.

Tina Vesterholm overtog Ur & Guld 1. juni 2016, da Hanne og Ove besluttede sig for at trække sig tilbage. Ove kommer dog stadig regelmæssigt i butikken for at reparere ure.