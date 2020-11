24-årig mand udvises i 12 år

Onsdag den 12. februar truede en røver personale i et supermarked på Egelundsvej i Albertslund med en kniv til at udlevere penge fra kassen og stak af. Dagen efter meldte en dengang 23-årig mand sig selv, og han blev varetægtsfængslet fredag den 14. februar.

Fredag den 13. november sad han - nu 24 år gammel - ud over røveriet tiltalt for fem andre kriminelle forhold, der var tilføjet anklageskriftet. De handlede om forudgående salg af i alt knap 300 gram hash, vold mod hans ex-kæreste og hærværk på et solarie.