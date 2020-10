2,18 i promille: Fik bilen konfiskeret og betinget fængsel

Arkivfoto

En 58-årig mand er dømt for at have kørt spirituskørsel på Herstedøstervej

Albertslund Posten - 05. oktober 2020 kl. 09:00

En 58-årig mand er dømt for at have kørt spritkørsel på Herstedøstervej.

Manden var blevet taget med en promille på 2,18 og hvis promillen er over 2,0, så forskriver Færdselsloven, at bilen skal konfiskeres - hvis spritbilisten selv ejer den. Det var tilfældet her og bilen blev konfiskeret. Samtidig blev manden idømt 20 dages betinget fængsel.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.