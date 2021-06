Skal der fortsat være 21 samlet til møder her på rådhuset, eller skal tallet være større?

Send til din ven. X Artiklen: 21, eller...? Vil have flere politikere rundt om bordet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

21, eller...? Vil have flere politikere rundt om bordet

En udvidelse af kommunalbestyrelsen er absolut nødvendig, mener Alternativet. Lige friskt nok, siger borgmester

Albertslund Posten - 25. juni 2021 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Når kommunalbestyrelsen i Albertslund samles i dag, er der 21 medlemmer rundt omkring bordet. Det tal bør være større.

Det mener Alternativet, der foreslår at antallet af folkevalgte udvides til 23.

"En udvidelse af kommunalbestyrelsen er absolut nødvendig med tusinder af nye albertslundere. Albertslund er i disse år i en rivende byudvikling med diverse byggeprojekter", siger Kenni Flink (Alt.).

"Om man kan lide det eller ej, står vi over for en betragtelig stigning af borgere, inden for de kommende år. Allerede i 2023 ser det ud til at vi runder de magiske 30.000 borgere hvis alt går som planlagt. "

Han tilføjer, at forslaget kommer "i kølvandet af, at borgmesteren ønsker at mindske antallet af økonomiudvalgets medlemmer, samt at hæve vederlag procenten for udvalgte udvalgsformænd", som han udtrykker det.

"Alternativet vil en anden vej. Vi vil sikrer det sunde lokaldemokrati, og værne om en relativ lav spærregrænse der blandt andet gør det muligt at være bredt repræsenteret med otte partier."

Hvad angår finansieringen, mener Kenni Flink at det kan findes i det nuværende budget til vederlag for folkevalgte:

"Og en renovering af kommunalbestyrelsessalen er ikke nødvendigt da de to pladser er etableret - sekretæren og kommunaldirektøren kan sagtens rykke op til de øvrige direktører til en start. Dermed er forslaget udgiftsneutralt samt en gevinst for den lokale demokratiske samtale og for hele Albertslund", siger han.

Skal op på 40.000 Men forslaget vækker ikke jubel på borgmesterkontoret på rådhuset.

"Jeg synes det er lige frisk nok. Godt nok går det stærkt med byudviklingen, men jeg synes ikke det er en diskussion vi skal tage hul på før vi er et godt stykke på den anden side af 30.000 indbyggere", siger Steen Christiansen.

I dag er Albertslunds indbyggertal på 27.780, og derfor mener borgmesteren, at antallet af medlemmer af kommunalbestyrelsen har en passende størrelse.

Han vurderer umiddelbart, at tallet skal op omkring 40.000, før en udvidelse kan komme på tale.

"Men vi vil selvfølgelig tage løbende bestik af situationen og se på, om vi synes antallet af folkevalgte matcher indbyggertallet", siger Steen Christiansen.

Naboerne Ser man til sammenligning på nogle af Albertslunds nabokommuner, ser tallene sådan her ud:

Høje-Taastrup: Indbyggertal 50.676. Medlemmer af byrådet: 21.

Egedal: Indbyggertal 43.696. Medlemmer af byrådet: 21.

Glostrup: Indbyggertal 23.128. Medlemmer af byrådet: 19.

Ballerup: Indbyggertal 39.163. Medlemmer af byrådet: 25.