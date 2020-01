2020 i gang: Mudder-løb og høje hæle

Der er altid ALOT’ere i gang et eller andet sted i Danmark, og i januar startede året med crossløb for 11 løbere, der har tilmeldt sig hele serien på 5 afdelinger hen over vinteren. Tredje afdeling var på en 3 km rundstrækning rundt om Korsør Golfbane, hvor der var distancer på 3, 6 og 9 km i terrænet der bød på små stigninger, græsstepper, spor i skovstykkerne og en fantastisk udsigt ud over Korsør Nor.

Løberne fra ALOT deltog på 6 og 9 km ruten og havde en god tur i det kolde vejr. Stævnepladsen var fint omkranset af skovbevoksning på de tre sider, men vinden havde den dag valgt at komme fra den frie side, så det var en kold oplevelse både før og efter løbet, chill factoren var høj den dag.

Der bliver løbet med meget forskellige indstillinger til løb generelt.

Nogen forsøger at presse kroppen så meget som muligt for at få den bedste placering i sin aldersgruppe, og andre sætter farten så tilpas at der er tid og overskud til at nyde turen mest muligt, og nogen stopper ligefrem op for at nyde udsigten og måske tage et enkelt billede. Der er plads til det hele, og hele tre ALOT’ere ligger lunt i svinget til at vinde sin aldersgruppe i den samlede serie.

DGI Cross serien er en god beskrivelse at medlemmerne i ALOT og den måde alle træninger afvikles på. Der er plads til alle, uanset om man vil løbe så hurtigt man kan eller holde et mere kontrolleret tempo med fokus på at nyde oplevelsen, selskabet og den gode snak der altid er i ALOT.