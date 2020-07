Se billedserie Naturen skal have detbedre i Albertslund. Den nye naturplan kommer med forslag til det. Arkivfoto: brie

20 forslag til at få mere og bedre natur i Albertslund

Naturplanen fra 2009 skal revideres. Lige nu er den nye plan i høring, og alle kan komme med bemærkninger og forslag.

Naturen i Albertslund mangler blomstrende, hjemmehørende planter, naturlig vandtilførsel og dødt ved, men frem for alt mangler den plads til at kunne brede sig.

Der er i Albertslund masser af muligheder for det, fordi vi har en del meget lidt udnyttede græsarealer med et lavt naturindhold.

Det er baggrunden for, at der skal vedtages en ny naturplan - eller rettere en opdateret version af den gamle naturplan fra 2009.

Forslaget til Naturplan 2020 er sendt i høring af kommunalbestyrelsen på mødet før ferien.

Frem til 21. august kan alle derfor komme med bemærkninger og gode idéer til den nye.

20 forslag Hovedformålet med Naturplan 2020 er, ligesom med kommunens tidligere Naturplan 2009, at stoppe tabet af biodiversitet - og om muligt øge biodiversiteten.

For at det kan lykkes, indeholder planen helt konkrete tiltag: 20 forslag til biodiversitetsprojekter i perioden 2020-2024.

Projekterne består af genopretning af natur, etablering af ny natur samt naturformidling. Udover samarbejde om projekterne med Naturgruppen er der også samarbejdet med Naturstyrelsen i Vestskoven.

Et par eksempler Man kan læse om alle projekterne i forslaget til Naturplan 2020.

Men her er et par eksempler (beskrivelserne er taget fra planen):

- Hyldemarken: Projektets formål er øget biodiversitet i det bynære område, især for insekt- bestøvere, fugle og flagermus.

Projektbeskrivelse: Kortklippet græsareal pa ca. 1,3 ha fræses op og harves. Derefter tilsås arealet med en frøblanding, der indeholder 28 hjemmehørende urter (både 1-arige og flerårige) og intet græs. Der lægges jordbunker op et par steder i skovbrynet til jordboende insekter. Langs skovbrynet foreslås der anlagt en sti med træflis markeret med træstammer og store sten.

- Egelundparken: Projektets formål er forøget biodiversitet opnået gennem udtynding af skovpartiet samt oprettelse af nyt paddehul. Udtyndingen vil skabe mere plads til de resterende træer, og de vil med tiden udvikle større kroner. Øget tilgængelig- hed for borgere i det meget lukkede og mørke skovparti.

Projektbeskrivelse: 25 % af skoven fældes, og træerne skal blive liggende og ga i forrådnelse naturligt til fordel for insekter, fugle og svampe. Fældningen foregår med motorsav og ikke køretøjer for at skåne skovbunden. 25 % af træerne skal ringes. Ringning er en proces, hvor noget bark skrælles af, så træet går ud. Stående, døde træer er vigtige for fugle, flagermus, insekter og svampe. Alle, berørte træer kommer til at være yngre træer, således at de store, gamle træer får lov at blive stående. I midten af skovpartiet skal der laves en lysning, hvor der anlægges et eller flere, mindre paddehuller evt. med membran. Der oprettes et simpelt naturstisystem gennem skoven og til paddehullet. Naturstierne markeres med små skilte.

Lav et resumé På kommunalbestyrelsesmødet fik forslaget til naturplan ord med på vejen. Lene Rygaard Jessen (Enh.) sagde, at det er et godt forslag til en plan og fint med de 20 små projekter.

"Men jeg mener, planen er for detaljeret. Dem der brænder for det her ved det i forvejen. De andre løber sur i det. Forvaltningen ar en opgave i at lave et mere kort og skarpt resumé, så man ikke skal bruge en hel ferie på at læse det".

Lars Gravgaard (Kons.) sagde, at det er en fin plan.

"Men der mangler mere fokus på St. Vejleå - ikke bare de gydebanker der skal laves. Men åen er ørredførende helt nede fra Ishøj Havn, og 75 procent af dem vil dø på vejen op, fordi vandet er for stillestående. Der burde være et mål for at forbedre det, og det burde være i planen", mente han.

Jørn Jensby (Soc.) syntes, at det er et godt forslag og sagde til ønsket om at skære i beskrivelserne:

"Det er en god plan. Der er 20 konkrete forslag, som skal i høring, og derfor er en nok ikke en god idé at forkorte det for meget", mente han.

Sofie Amalie Blomsterberg (V), gav Lene Rygaard Jessen ret:

"Det er flot, men vi kunne godt bruge et kort resumé, så almindelige menneskeer også kunne være med", sagde hun.

Brug forslagene Vivi Nør Jacobsen (SF): "Jeg vil opfordre til, at de ønsker, der er kommet frem her og som kommer ind i løbet af høringsperioden bliver taget op i udvalget, så de kan indgå i den endelige plan".

Herefter blev forslaget til Naturplan 2020 vedtaget, idet Dansk Folkeparti undlod, og forvaltningen skal lave et kort resumé til sagen, der altså nu er i høring.

