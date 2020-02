150.000 kroner til idrætsforeninger i Albertslund

Minister glæder sig

"Jeg glæder mig over, at de frivillige kræfter og medlemmerne ude i idrætsforeningerne på den her måde får en hjælpende hånd. Idrætsforeninger er med til at skabe fællesskaber og sunde aktiviteter i alle Danmarks lokalsamfund, og den her pulje bakker op om det gode arbejde i foreningerne," siger skatteminister Morten Bødskov (S) i en pressemeddelelse.