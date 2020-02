Der er kun elever til 11 spor fra det nye skoleår, vurderede et flertal i kommunalbestyrelsen. Arkivfoto

11 spor på Albertslunds skoler fra næste skoleår

Der var ikke flertal for De konservatives forslag om at give Herstedøster skole et ekstra spor for at tage særligt hensyn til børnene fra Rosenly

Albertslund Posten - 13. februar 2020 kl. 05:48 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolerne i Albertslund får 11 spor fra det kommende skoleår.

Det har et flertal i kommunalbestyrelsen vedtaget.

327 børn skal indskrives i de fire folkeskoler i Albertslund i skoleåret 2020/21. De fordeles sådan:

2 spor på Egelundskolen

3 spor på Herstedlund Skole

3 spor på Herstedvester Skole

3 spor på Herstedøster Skole

Det giver en gennemsnitlig klassekvotient på 24,3 elever.

Af de 267 børn er 40 børn indstillet til undervisning på basisdansk hold. Der oprettes 7 basisdanskhold.

Langsigtet perspektiv Formand for Børne- og skoleudvalget, Marianne Burchall (Soc.) forklarede sagen:

"Vi har i mange år haft 13 0–klasser i Albertslund, men de sidste par år kun haft børn til 12. Desværre har vi stadig et faldende elevtal, så det ser ud til, at der kun bliver 11 0-klasser. Det er en trist udvikling, Albertslund er i gang med en byudvikling, der skal tiltrække flere børn. Men det tager tid. De sidste to år har vi talt om at se på skoledistrikterne. Jeg vil gerne se på dem i et mere langsigtet perspektiv, så vi skal vente et par år og følge de byggeprojekter, der er i gang", sagde Marianne Burchall, der takkede skolerne for de mange høringssvar.

"Mange ønsker sociale kriterier til fordeling. Jeg har forståelse for det, men det er desværre ikke lovligt", sagde hun, og så kommenterede hun et forslag om at danne 12 0-klasser:

"Hvis der dannes 12 0-klasser, skal skolerne selv finansiere det. Vi ønsker ikke at udhule skolernes økonomi. Derfor anbefaler vi i Socialdemokratiet 11 klasser".

Rosenly-børnene Nils Jul Gjerlev (Kons.) forklarede, hvorfor De konservative havde ønsket 12 spor:

"Det handler også om, hvad vi forstår ved at være en børnekommune. Efter vores mening skal børn der begynder i skole have en bedre start. Det er et stort skifte for barnet. Derfor vil vi gerne beholde 12 klasser på skolerne frem for at skære en klasse bort. Vores model tilgodeser skolernes ønsker om basisdansk, og samtidig presses klassekvotienten ikke til det yderste. Beslutter man kun 3 spor på Herstedøster skole, så svigter man nogle af børnene fra Rosenly-sagen", sagde han og tilføjede:

"Når de nye områder ved COOP og Rådhusdammen er bygget, vil der leveres nye børn til Herstedøster skole. Så om få år vil vi have klassestørrelser, som vi kender i dag".

Sårbar gruppe Lene Rygaard Jessen (Enh.) sagde, at Enhedslisten ville støtte forslaget om 12 spor:

"Vi har i årevis vist, at der var en sårbar gruppe børn, og der har været meget tid til at handle. Vi vil også gerne bruge penge på en ekstra voksen til de børn, der har det ekstra svært. Desuden vil vi gerne se på sociale kriterier i stedet for etnicitet, når børnene skal fordeles".

Hediye Temiz (Rad.) sagde:

"For 15 år siden blev samme sag diskuteret. Et af de børn der blev betegnet som 2-sproget, det var mig. Vi diskuterer det stadig. Vi er nødt til at diskutere andre faktorer end etnicitet. Vi mener desuden, at vi skal fortsætte med 11 spor", sagde hun.

Lyt til skolerne "Uanset hvordan vi vender og drejer det, så er to-sprogsfaktoren ikke den vigtigste for os. Vi må lytte til skolerne. Derfor er sen klassedannelse vigtigt for os", sagde Vivi Nør Jacobsen (SF). "Vi vil gerne se på skoledistrikterne allerede nu. Det kan ikke vente. Og vi vil gerne se på de sociale faktorer".

Bedst start på skolen Kenni Flink (Alt.) bemærkede, at man for to år siden var gået fra 13 til 12 spor.

"Der vil være en økonomisk konsekvens på længere sigt, hvis børn ikke får den bedste start på skoletiden", sagde han og anbefalede 12 spor i stedet for de foreslåede 11.

Venstre ville også stemme for forslaget om 12 spor.

Sofie Amalie Blomsterberg (V) sagde:

"Vi vil gerne stemme for forslaget med 12 spor. Der skal tages stort hensyn til Rosenlybørnene og til Egelundskolens ønske om et basisdanskhold og ikke to".

Herefter var der afstemning. Det konservative forslag om 12 spor blev ikke vedtaget. Alternative, Venstre Konservative og DF stemte for, mens flertallet stemte imod.

Prøveafstemning Herefter valget borgmesteren at tage en prøveafstemning for at lodde stemningen om forvaltningens forslag om 11 spor, 2 basisdanskhold på Egelund og 1 på Herstedlund. Kun Socialdemokratiet kunne støtte forslaget, idet budgetforligspartierne SF og Radikale ville undlade at stemme og resten imod.

Efter en pause blev et alternativt forslag bragt i spil: 11 spor, 1 basisdansk på Egelund og 2 på de øvrige skoler.

Det forslag kunne flertallet Soc., SF og Rad stemme for og dermed vedtage.

"Når vi ikke kan få model fem igennem, er jeg glad for det her. Vi opfylder flest skoleønsker, og det vægter højt. Og vi lytter til Egelundskolens ønske om kun at have 1 basisdanskhold og til Herstedlund, der kun vil have 2 basisdanskhold", kommenterede Marianne Burchall.

Der var ændringsforslag fra øvrige partier, men de blev ikke vedtaget.