100 år: 'Jeg har altid været god ved mig selv'

Tirsdag var en stor dag for Inger Rich, der bor i Vridsløselille Andelsboligforenings afdeling Læhegnet. Hun fyldte nemlig 100 år.

Inger Rich flyttede til VA-afdelingen Læhegnet fra AB-afdelingen Solhusene i Albertslund i 1960. Med sig havde hun sine to børn, som hun netop var blevet alene med. Dengang arbejdede hun på Rådhuset i Albertslund, og det var daværende borgmester og formand for Vridsløselille Andelsboligforening, Hans Nielsen, der så, at der var en ledig bolig i Læhegnet og tænkte "Det er lige noget for fru Rich."

Dengang var afdelingen helt ny. Siden er årene gået i Læhegnet og Fru Rich er ikke kun den beboer, der har boet i afdelingen i længst tid, men også den ældste beboer i Læhegnet. De 100 år blev fejret med besøg af blandt andet familie, venner og naboer.

"Det er en stor dag for mig," siger Inger Rich, og fortæller at hun trods det store opbud af gæster, ikke har inviteret. "De kommer helt af sig selv."

Da vi spørger Fru Rich om hun har nogle gode råd til at være 100 år og holde sig så godt, er svaret et prompte "nej."

"Men jeg har altid været god ved mig selv," fortsætter hun, og fortæller at hun hver dag går tur til torvet i Albertslund med rollatoren. Faktisk har hun slidt tre af slagsen op, og har en reserve-rollatorer stående.

"Rollatoren kan jeg ikke undvære," siger hun.