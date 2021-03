Udendørs gudstjeneste - og der må synges!

Påsken er kirkens vigtigste højtid, derfor har Herstedøster kirke besluttet at rykke gudstjenesten 2. påskedag ud på gårdspladsen foran kirken, fordi det bliver muligt at synge sammen. Der vil være stole til alle og der bliver serveret en varm kop kaffe eller te under gudstjenesten, der varer en halv time.

”Det kan være en god ide at tage et varmt tæppe med, hvis det er koldt” tilføjer Gunilla Kromann Haarsted, der holder påskegudstjenesten. Gudstjenesten i Herstedøster Kirke 2. påskedag begynder kl 10.