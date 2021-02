Se billedserie I kirkerne må man igen samles, omend kun få ad gangen og under behørig hensyntagen til alle de snart vante regler om afstand, afspritning og rengøring. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Lys i Mørket: Aftenandagt i Herstedvester Kirke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lys i Mørket: Aftenandagt i Herstedvester Kirke

Susanne Gamborg har skrevet om aftenandagt i Herstedvester Kirke 28. januar

Albertslund Posten - 08. februar 2021 kl. 05:53 Af Susanne Gamborg, Cand. Agro. og praktikant ved Herstedvester Kirke Kontakt redaktionen

kirke 2020 sluttede på mange måder mørkt; solen lod sig knap se i december og vi måtte dårligt nok se hinanden heller. Heldigvis har der allerede været mange solskinstimer i 2021. Dagene bliver længere, foråret nærmer sig, og der er mange andre lyspunkter og ting at glæde sig over.

I kirkerne må vi igen samles, omend kun få ad gangen og under behørig hensyntagen til alle de snart vante regler om afstand, afspritning og rengøring. En ny regel er dog, at menighederne ikke må synge med på salmerne. Det var ekstraordinært svært i Herstedvester Kirke i torsdags. Gospelsangerinden Deborah Herbert optrådte sammen med koret, ledsaget af organist Jeppe Rönnow, ved en aftenandagt ledet af Marianne N. Kristensen. Den smukke fuldmåneaften gav genlyd af Deborahs store stemme, da hun for den lille kirkeskare sang His Eye is on The Sparrow samt This Little Light of Mine, så det var svært at holde sig i ro.

Marianne N. Kristensen tog udgangspunkt i profeten Hoseas' Bog og forkyndelsen af Kristus som verdens lys. Hoseas havde fået til opgave at sørge for, at vi mennesker ikke skulle skeje for meget ud og overtræde Guds love. For tiden er vi underlagt lignende love og anbefalinger, der kan være overordentligt svære at overholde. Dengang som nu er den menneskelige tilbøjelighed til at give efter for trangen til morskab og adspredelse stor. Fristelser er der nok af, og trangen til at rejse sydpå mod solen i disse mørke tider kan være enorm trods formaninger fra myndighederne.

"Dem, der sniger sig til at komme afsted på ferie, bliver sat i karantæne. Men vi tørster, som én i ørkenen efter adspredelse, skabelse og nye ideer. Vi tørster efter et lys, der kan lyse sjælen op. Det var også lyset, der blev digtet om til Joe Bidens præsidentindsættelse. "When day comes we ask ourselves, where can we find light in this neverending shade?" Amanda Gormans ord gav genklang verden over."

På denne måde bandt Marianne N. Kristensen en flot sløjfe mellem mørket og lyset. Mellem alle livets skygger, der lurer i mørket, og stjernerne, der lyser op i natten, og trods deres tilsyneladende lidenhed hver især kan være omdrejningspunkt for så meget liv og håb.

Kirkekoret var reduceret grundet coronarestriktioner. Men med klaverledsagelse og sangglæde oplyste de unge mennesker og Deborah Herbert den lille kirke og tilhørerne. Musik, sang og tale i en treenighed, der havde været tjent med et langt større publikum end det tilladte antal kirkegængere i Herstedvester Kirke.

Uanset tro har vi alle brug for håbet om en lysere tid, hvor vi igen kan samles. En tid, hvor vi sammen kan lytte til store kunstnere. En tid, hvor vi må synge, danse, rejse og udfolde os.

Indtil da må vi glæde os over alle de små ting. Og over solen, der for hver dag får mere magt og spreder sit livgivende lys over os alle.