Albertslundere på Tenerife: 'Det ligner en krigszone'

To fra Albertslund opholder sig lige nu på Tenerife. Som det fremgår af nyhederne, er ferieøen blevet ramt af en sandstorm, og oveni det er et hotel erklæret i karantæne, på grund af coronavirus.

"Jeg talte med en på hotellet, og han sagde, at det er det værste han har oplevet i 11 år."

Oveni det er så kommet nyheden om, at et hotel 10 kilometer derfra er ramt af karantæne, på grund af coronavirus.

"Man bliver da lidt nervøs, det er klart. Det er ikke fordi jeg skal gøre det dramatisk, men det er da lidt øv. Vi får intet at vide, men jeg har også tænkt mig at kontakte Bravo Tours i dag. Det kunne være rart med lidt information", siger Tommy Hansen.

Ifølge eb.dk er fem danskere i karantæne på Tenerife lige nu, og de to af dem rejser med Bravo Tours. Selskabets pressekontakt oplyser til eb.dk, at de har fået besked på, at de skal blive der, indtil de har været i kontakt med de spanske myndigheder.