Artiklen: Politiet afviser at rejse sag efter altanulykke med fem unge

Politiet afviser at rejse sag efter altanulykke med fem unge

Sydøstjyllands Politi ser ingen muligheder for at indlede et juridisk efterspil efter ulykke i Kolding, hvor fem unge styrtede ned.

Selv om en altan var i uforsvarlig stand, ser politiet ingen muligheder for at rejse en sag efter en ulykke i Kolding, hvor fem unge styrtede ned.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi fredag i en pressemeddelelse.

Det var 25. juli, at altanen på Dr. Frichs Vej brasede sammen. Unge festede i en lejlighed, og fem af dem befandt sig på altanen. Nogle faldt med hovedet først, og umiddelbart efter ulykken oplyste politiet, at en 19-årig var i behandling med et alvorligt hovedtraume.

Sydøstjyllands Politi lægger i pressemeddelelsen vægt på, at skaderne på altanen ikke var synlige. De afgørende skader på konstruktionen var skjult inde i altandækket og i husets facade.

Først efter at have hugget altanen op, kunne man se, at der var sket en nedbrydning af det bærende jern, oplyser politiet om undersøgelserne.

Kommunen har fortalt politiet, at man ikke har haft kendskab til, at vedligeholdelsen af bygningen skulle være mangelfuld, og lejere har ikke henvendt sig om problemer.

Af disse grunde konkluderer Sydøstjyllands Politi, at der ikke kan rejses en sag, hverken efter straffeloven eller efter andre love. Ingen har optrådt så uagtsomt, at de kan straffes, lyder det.

/ritzau/