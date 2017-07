Zididada åbnede hovedscenen i silende regn

Under de betingelser var det ganske imponerende, at forsanger Jimmi Colding fra første nummer var i stand til at piske en stemning af glæde, sang og dans op og få en pæn del af publikum på den halvfyldte Slotsplads til at synge med.

Efter en del numre takkede Jimmy Colding publikum for at komme, men - noget usædvanligt - også for at blive. Og så fortalte han, hvor glad han var blevet, da de blev hyret til Festugen, og ked af det, da han en formiddag blev ringet op for at få at vide, at Festugen var aflyst i år. Samme eftermiddag fik han en ny opringning, for nu havde nogle andre frivillige taget over, og hans humør røg op i loftet igen.