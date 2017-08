Zenvo idømt bøde - test af superbil gik galt

I alt 60.000 kroner skal superbil-firmaet betale for ikke at have afskærmet godt nok under testen.

- Man har som arbejdsplads ansvaret for at være særlig opmærksom, når det er en test, der ikke er lavet før. Der er strenge krav til, at sikkerheden er i orden, forklarer specialanklageren fra anklagemyndigheden hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Den ansatte er ingeniør på bilfabrikken i Præstø, og han stod for at skulle optage airbag-testen med et high speed-kamera, mens han stod ved siden af bilen. Men døråbningen var under optagelsen ikke afskærmet for at forhindre, at der kunne flyve dele ud af bilens airbag. I anklageskriftet lagde man vægt på, at det »frembød særlig fare med en alvorlig personskade til følge«.