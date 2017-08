Se billedserie Alexander Aaen og Benjamin Jensen skal lære konflikthåndtering på uddannelsen til sikkerhedsvagt. Foto: Lars Christensen

ZBC runder for første gang 800 elever

Vordingborg - 17. august 2017 kl. 06:31 Af Lars Christensen

I store fusioner opstår der hurtigt bekymringer om, at de små enheder forsvinder eller drukner i mængden, men i Vordingborg er der i hvert fald et sted man i allerhøjeste grad har nydt godt af sammenlægninger. På ZBC i Vordingborg kan rektor Ann Descroix dårlig nok få armene ned, efter at man her i august for første gang i skolens historie har rundet 800 elever, skriver Sjællandske torsdag.

Tallet er en milepæl for den lokale afdeling af det store fusions-projekt ZBC.

Da Vordingborg Handelsskole sammen med Næstved Handelsskole tilbage i 2010 gik sammen med EUC Ringsted for at skabe ZBC var der blot 400 elever i Vordingborg. Derfor er man stolte over, at man nu her syv år efter har kunnet fordoble elevtallet.

- Årsagen er jo lige til. Der er kommet mange flere uddannelser til Vordingborg. Vi har gået fra at have en HHX og en HG. Nu har vi HHX, HTX og 12 forskellige erhvervsuddannelser, forklarer Ann Descroix.

- Det gør jo en helt klar forskel for uddannelsesniveauet i kommunen. Langt de fleste af vores elever er her fra kommunen, og det er da enormt tilfredsstillende at kunne være med til at løfte niveauet i området, siger hun.

Alene fra sidste år og til nu er elevtallet steget fra 215 til 402 på erhvervsuddannelserne, mens der er kommet 49 nye på de tekniske gymnasium HTX og det merkantile gymnasium (HHX - tidligere kaldt handelsgymnasiet).

- Så det er altså ikke kun de nye uddannelser, der er grunden. Vi har også oplevet en større søgning mod vores eksisterende tilbud, forklarer Ann Descroix, der dog er stødt ind i et væsentligt problem.