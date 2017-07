Katja Yoon er oprindeligt fra Ørslev, men bor i dag i Espergærde. I går var hun imidlertid på besøg hos Møns Bank i Vordingborg, hvor hun lige nu udstiller sine abstrakte malerier. Foto: Thøger Raun

Yoon låner abstraktion til banken

Vordingborg - 15. juli 2017 kl. 15:48 Af Thøger Raun

- Det er ret fantastisk at få lov til at udstille et sted, der er så stilrent som dette, lyder det fra billedkunstner Katja Yoon.

Hun har netop ferniseret en udstilling på 36 malerier, der skal stå hos Møns Bank i Algade frem til 1. oktober. Og det er en behagelig overraskelse for kunstneren, at man i banken ikke har gjort mere ud af at indrette sig i de relativt nye rammer.

- Her får mine billeder virkelig lov til at stå alene. Når der er tale om abstrakt kunst, er det en god ting, at der ikke er for meget »larm« rundt om billederne, forklarer kunstneren, der i dag lever af sin »hobby«.

For en hobby har kunsten været siden skoletiden i Ørslev. Og til trods for at kunstneren ikke har nogen formel uddannelse eller har stået i lære, kan hun i dag kalde sig galleriejer.

I 2012 indrettede hun sit eget galleri Yoon i Hillerød. Og selv om hun i dag bor i Espergærde og for længst er flyttet fra området, synes hun godt om at komme »hjem«.

- Det er dejligt. Særligt i Festugen, hvor man hurtigt møder folk, man kender. Og så bor min mor stadig i Ørslev. Der er det også altid rart at komme på besøg, fortæller hun.