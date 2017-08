Se billedserie Kenneth Bremer har fået skabt meget opmærksomhed om sin »Smart flower«, som i den seneste uge har stået helt ud til landevejen ved Langebæk. Han er eneforhandler af det særprægede solcelleanlæg. Foto: Lars Christensen

Vordingborgenser folder solblomst ud

Vordingborg - 16. august 2017 kl. 20:47 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forbipasserende på landevejen mellem Langebæk og Stensved har næppe kunnet undgå at få øje på den. I den sidste uges tid har et solcelle-anlæg budt folk velkommen ved pluk-selv blomstermarken uden for Langebæk.

Solcelleanlæg er ikke usædvanlige, men denne er formet som en stor blomst.

18 kvadratmeter solcelleanlæg er fordelt ud på 12 »blomsterblade«, der dagen lang følger solens bevægelse. På den måde har den en klar fordel frem for almindelige solcelleanlæg på hustage, forklarer Kenneth Bremer fra Ørslev, der er eneforhandler af den usædvanlige solcelle-blomst på det danske marked.

- Det er de færreste huse, der vender den rette vej til at kunne få hele udbyttet af solen og på den rette tid af dagen. Blomsten her er indstillet til at finde solen fra solopgang til solnedgang, så man har fordelen både om morgenen og aftenen, når folk jo normalt er hjemme og har brug for strømmen, forklarer Kenneth Bremer.Kenneth Bremer er uddannet automekaniker og har blandt andet arbejdet på Panther Plast og Haribo. Han har desuden arbejdet i Asien, og det var der, at han fik øjnene op for LED-lys-branchen. I dag har han firmaet K-Bremer Aps, der hjælper autoforhandlere, butikker og virksomheder med at udskifte belysningen. Nu har han så udvidet med firmaet Smart-flower.dk.

Solcelle-blomsten er foreløbigt solgt til to private, mens et teknisk gymnasium i Østjylland har vist interesse for at købe tre. Næste år skal Kenneth Bremer også stille to op på Roskilde Festivalen, ligesom han har haft sin demo-model med til Stafet for livet i Vordingborg. Og nu er det så i Langebæk, at man kan opleve den særprægede blomst.Solcelle-blomsten kan opleves ved skolen i Nyråd på fredag i anledning af Nyråd-natten. Om den blive sat op igen ved Langebæk bagefter er endnu usikkert.