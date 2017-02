Preben Schou står ikke med hatten i hånden, men derimod med en af de gadelamper, Grundejerforeningen Iselingen overvejer at opsætte. De gamle lamper er grimme og slidte. Foto: Nina Lise

Vordingborg søgte at sælge grundejere deres egne lamper

Vordingborg - 09. februar 2017 kl. 05:57 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Køb gadelamperne, eller de bliver slukket.

Nogenlunde sådan skrev Vordingborg Kommune i efteråret til Grundejerforeningen Iselingen. Men forvaltningen var for hurtig på tasterne, for det viste sig, at grundejerne selv ejer lamperne.

Siden har grundejerne forsøgt at komme i dialog med forvaltningen uden held. Lige indtil i går, hvor sagen kom udvalgsformand Thomas Christfort (K) for ørerne efter et møde i grundejerforeningen, hvor kommunen fik hårde ord med på vejen.

Forvaltningen var inviteret men valgte at udeblive. I stedet er de nu blevet bedt om at indkalde grundejerforeningen til et møde, så der kan findes en løsning.

