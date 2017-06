Vordingborg mister 67 millioner i udligning

Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelte fredag fordelingen af bloktilskud og andre tilskud til kommunerne for 2018. Ifølge dem står Vordingborg Kommune til at miste 67 millioner kroner i udligningssystemet, fordi kommunen ikke længere har befolkningstilbagegang. Det er dog penge, der aldrig er blevet kalkuleret med, siger borgmester Michael Seiding Larsen (V). Derfor betragter han det ikke som et tab.

Vordingborg Kommune har sammen med andre kommuner uden for hovedstaden gennem flere år kæmpet for et udligningssystem, der sikrer, at kommunerne i provinsen får samme vilkår for at servicere borgerne, som kommunerne i hovedstadsområdet har. At Vordingborg Kommune må undvære 67 millioner i tilskud, tydeliggør ifølge Michael Seiding Larsen, at kampen om udligningssystemet langt fra er afsluttet.