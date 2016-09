Se billedserie Knud Larsen døber den ny midlertidige redningsbåd »Charlie Viktor 1«. Foto: Claus Vilhelmsen

Vordingborg har fået egen søredningsstation

Vordingborg - 18. september 2016 kl. 15:56

- Det er som at få en gave til de mellem 20 og 25.000 både, som hvert år sejler gennem vore nære farvande, at få en søredningsstation. For vi er med mange havne og 385 kilometer kystlinje den danske kommune, som har den længste kystlinje.

Det udtrykte Vordingborgs og kommunens borgmester Knud Larsen (V), inden han indviede Dansk Søredningsselskabs ny redningsstation i Sydhavnen. Og han fortsatte:

- Forebyggende søredning hedder det, men jeg har hørt, at I selv kalder det »at I yder vejservice på vandet«. Det, synes jeg, er en god beskrivelse. For som biler kan få assistance ved uheld på landevejen, gør I, at der kan ydes assistance på vandvejen.

Redningsstationen har også fået en ny redningsbåd, omend den er midlertidig. Stationen får sin egen båd i slutningen af januar, forlyder det. Men den midlertidige båd er ikke en gammel afdanket båd, som en anden redningsstation har aflagt, som man kunne forledes til at tro. Den er også splinterny. Når redningsstationen så får sin egen båd. skal den midlertidige sendes videre til en anden station - som træningsbåd, skriver Sjællandske.

De 40-45 frivillige, som efterhånden har meldt sig, har ligget og trænet i den midlertidige båd siden januar i år. Nu skulle den så have et navn, og borgmesteren fik æren af at døbe den.

Knud Larsen trådte ud på flydepontonerne, som båden stod på, og med usikre skridt fik han fat i rælingen med den ene hånd, mens han holdt fast i champagneflasken i den anden. Han var tydeligvis bedre forankret i landbrugsjorden end på søen, og han bemærkede da også spøgefuldt, at han var en ærke landkrabbe.

Havde publikum ventet at se den tunge flaske blive splintret mod skibsskroget, blev de skuffet. Knud Larsen åbnede i stedet flasken og lod dråberne sprøjte ud over skroget, mens han højlydt døbte båden »Charlie Victor 1«.

Det skriver Sjællandske.