Vordingborg gik fri for kæmpe hackerangreb

- Vi har en aftale med et firma, der holder øje med den her slags angreb, og de advarede os allerede i fredags, så vi i løbet af dagen kunne nå at skabe også et overblik over, hvor der var svage punkter i systemet, vi kunne sætte ind over for med hasteopdateringer, forklarer it-chef Jesper Nielsen.