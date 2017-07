En 23-årig ung mand havde en del kedelige forhold på samvittigheden, som han alle blev dømt for ved Retten i Nykøbing Falster. Men han fik en behandlingsdom, da han blev erklæret uegnet til straf. Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Voldsmand og røver får behandlingsdom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voldsmand og røver får behandlingsdom

Vordingborg - 11. juli 2017 kl. 06:09 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 23-årig mand fra Præstø erklærede sig skyldig i samtlige forhold af vold, tyverier og røverier, da han onsdag endelig kom for Retten i Nykøbing Falster, skriver Sjællandske.

Der var derfor ingen tvivl om, hvorvidt han skulle dømmes eller ej, men alligevel slap han for at skulle i fængsel. En mentalerklæring fra Retspsykiatrisk Klinik reddede ham, for ifølge den, er han ikke egnet til straf. Derimod vil han nu blive fulgt tæt af Lolland Kommune, der bliver tilsynsmyndighed for den unge mand, som er lettere mentalt retarderet.

Det skal han nok være glad for, for hans register af lovbrud ser ikke kønt ud.

Mens han boede på Bostedet Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø nåede han både at tage halsgreb på en mand, han mødte i byen, at begå butikstyveri i Fakta og bryde et pengeskab op på bostedet og stjæle 9.200 kr. Det skete i første halvår 2016.

Herefter flyttede han til Nakskov, hvor hans synderegister blev grovere.

I februar i år overfaldt han en bekendt. Han slog ham og tog halsgreb på ham og holdt en kniv frem mod ham og truede ham på livet.

De sidste to forhold er forsøg på røverier. I maj gik han ind i en butik bevæbnet med en kniv. Her afkrævede han en ekspedient kontanter, men det afviste ekspedienten, og den 23-årige forsvandt uden at få noget ud af det.

Det gjorde han heller ikke i en anden butik 10 minutter efter. Maskeret og bevæbnet med den samme kniv sagde han: »Røveri - hit med pengene«. Men heller ikke denne ekspedient kunne tage det helt alvorligt, og den unge røver fik intet med sig.

- I dommen står der, at Lolland Kommune som tilsynsmyndighed træffer bestemmelse om ophold og arbejde. Hvor han skal bo, vil blive afgjort af Lolland Kommune. Det kan for eksempel blive på en institution for personer med vidtgående, psykisk handicap. Men det ligger ud over mit arbejdsområde at vurdere, siger Steffen Pedersen, anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Men betyder det, at ofrene kan møde ham på gaden i dag?

- Nej, for lige nu er han stadig på Kofoedsminde, hvor han har været varetægtsfængslet indtil retssagen, svarer Steffen Pedersen tørt.

Kofoedsminde er ifølge stedets egen hjemmeside »en specialinstitution for voksne udviklingshæmmede og den eneste af sin art i Danmark. Aktuelt huser Kofoedsmindes omkring 64 beboere, som har fået en dom, eller som er idømt en foranstaltning i et åbent eller sikret miljø«. Det skriver Sjællandske.